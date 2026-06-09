El mercado de pases se sigue moviendo en la Liga 1 y esta vez se pudo conocer el fichaje de un entrenador extranjero a uno de los clubes protagonistas de la temporada pasada y que incluso jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de la incorporación del entrenador español, Javier Rabanal, a Cusco FC, noticia que se anunciará de manera oficial en las próximas horas.

El estratega europeo tendrá su segunda experiencia en el fútbol peruano, luego de dirigir a Universitario de Deportes en la primera parte de la temporada, aunque sin éxito, por lo que la administración crema optó por su salida y apostar por el argentino Héctor Cúper.

En las últimas horas, Cusco FC compartió un breve comunicado en el que informa sobre la salida del entrenador uruguayo Alejandro Orfila, sucesor en el cargo al argentino Miguel Rondelli, quien ahora es el director técnico de FBC Melgar.

Como se recuerda, Cusco FC, de gran 2025, participó este año de su primera Copa Libertadores, sumando apenas 1 de 18 puntos posibles, y se ubicó en la última posición del grupo A, que compartió con Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente de Medellín.

En el plano local, el club dorado terminó el Torneo Apertura en la sexta casilla con 27 puntos, lejos de la zona baja, pero también del líder y ganador del campeonato, Alianza Lima, que obtuvo 40 unidades.

Si bien Cusco FC mantuvo la base del equipo subcampeón nacional en 2025, los resultados a nivel deportivo no fueron los esperados y la dirigencia del club se vio forzado a tomar decisiones, a fin de recuperar el protagonismo y acceder nuevamente a una Copa Libertadores o Copa Sudamericana en 2027.

En su evaluación entró un entrenador ganador y muy estudioso que fue del agrado de los directivos dorados. Rabanal pasó sin pena ni gloria de la ‘U’, pero no se puede negar su capacidad probada, pues fue campeón en Ecuador con Independiente del Valle, uno de los clubes más competitivos de la región.

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