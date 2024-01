Sporting Cristal arrancó el año con sus nuevos refuerzos. Se trata de Gustavo Cazonatti, Martin Cauteruccio y Santiago González, quienes se sumarán al plantel para pelear por el título esta temporada y lograr la clasificación a la etapa de grupos de la Copa Libertadores (se encuentra en la fase 2 del certamen). En medio de ese contexto, uno de los que tomó la palabra para mostrar su entusiasmo con el proyecto en marcha fue Santiago González, quien llega directo de Deportivo Maipú de la Primera B Nacional del fútbol argentino.

“Muy contento de vestir esta camiseta, una de las más grandes del Perú. Estoy motivado y con ganas de ya empezar a jugar. Muy preparado para lo que viene del torneo y la Copa Libertadores”, sostuvo el extremo a la prensa, que se dio cita en el predio de La Florida. Asimismo, dio sus impresiones de su primer día junto al plantel de Enderson Moreira.

En ese sentido, precisó que “los compañeros me han recibido de la mejor manera, disfrutando de estos días para empezar el torneo”. El cuadro rimense empezó su pretemporada a mediados de diciembre, luego de la presentación del estratega brasileño. Durante este tiempo, el DT viene incorporando su idea de juego en los futbolistas, quienes tendrán como principal reto clasificar a la tercera ronda de la Libertadores.

Precisamente, sobre este tema, González señaló que no ha jugado previamente en altura, teniendo en cuenta que Always Ready será el rival de turno, pero que se adaptará pronto. “Tampoco he tenido la posibilidad de jugar en altura. Por ahí los compañeros nos han contado un poco. Trataremos de hacer un buen partido allá”, concluyó.

La agenda de Sporting Cristal

Para este 2024, Sporting Cristal tendrá el reto de pelear por su pase a la fase de grupos de la Libertadores, además de lograr buenos resultados en el torneo local, para así aspirar de nuevo al título. Con esto en mente, el 14 de diciembre del año pasado, los celestes arrancaron su pretemporada y, desde el arribo de Enderson Moreira a la capital, no han parado de trabajar la parte física.

En el cronograma de trabajo se tuvo en cuenta a un rival de peso para así empezar el año con buen pie. Se trata de la Universidad Católica de Chile, equipo que pisará territorio peruano para la ‘Tarde Celeste 2024′. ¿Cuándo se dará? El domingo 14 de enero desde las 12:00 p.m. en el Estadio Nacional (el partido iniciará a las 4:00 p.m. y será transmitido por la señal de Latina TV).

También se tuvo en cuenta un amistoso en Estados Unidos frente a Independiente de Avellaneda; sin embargo, este duelo se canceló. ¿Qué sucedió? A horas de subirse al avión con destino a Estados Unidos, el ‘Rojo’ señaló un incumplimiento comercial de la empresa organizadora, algo que llevará al club argentino a tomar acciones legales por generar “perjuicio económico” y “dañar el posicionamiento de la marca Independiente a nivel internacional”.

“Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”, precisaron; incluso, agregaron que esta decisión les generó un perjuicio económico.





