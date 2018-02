La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional aún no oficializa la suspensión o postergación del partido entre UTC y Sporting Cristal. Mientras tanto en La Florida han reiterado que van a pedir los tres puntos del cotejo que se programó para este viernes, a las 8:00 p.m., en el Mansiche, pero este escenario no pasó la última evaluación de la Comisión de Estadios.

"Nos ha llegado una carta de parte de la ADFP donde UTC solicita reprogramar el partido por caso de fuerza mayor. Nosotros vamos a hacer prevalecer el convenio firmado, la preparación que ha hecho el equipo para afrontar el partido. Entendemos que no es un caso de fuerza mayor", contó Carlos Benavides, gerente general del cuadro celeste, en conferencia de prensa.

Para el directivo de Sporting Cristal, la no aprobación del estadio Mansiche no es un caso fortuito o de fuerza mayor para suspenderse o reprogramarse, tal como señala las bases del Descentralizado 2018.



¿Qué dice las bases sobre caso fortuito o fuerza mayor?

"Los casos fortuitos consisten en hechos producidos por la naturaleza, tales como: lluvias torrenciales, granizadas, nevadas, sismos, incendios, huaycos, o cualquier otro tipo de evento no originado por el hombre y que no hubiera podido ser previsible o evitado por las partes".

"Los casos de fuerza mayor son los hechos generados por el hombre, tales como: huelgas en aeropuertos y en compañías de transportes, cancelación de los vuelos, accidentes colectivos de equipos, actos de violencia, sabotaje y terrorismo y la eventual cancelación de garantías otorgadas para la celebración de un partido por causa no atribuible al Club Organizador del Evento o la interdicción de las mismas y que no hubiera podido ser previsible o evitado por las partes".

El WO del año

"En caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un club, el resultado será de 0-3 en contra del club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over)", reza las bases del campeonato peruano.

Respaldándose en el artículo 69 de las bases, Sporting Cristal tomó la decisión. "Vamos a solicitar que se apliquen las bases, que son muy claras. Al no tener estadio no hay posibilidad de jugar el encuentro porque el club local no pudo cumplir", afirmó Benavides.

A la espera del documento oficial de la ADFP, Sporting Cristal cursará la solicitud a la Comisión de Justicia por los tres puntos. "Lo último que queremos nosotros este año es perjudicar a nadie pero nuestro trabajo en el club es que se respeten los derechos del club y eso vamos a hacer", finalizó.