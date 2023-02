El técnico de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, no tiene margen de error cuando los cremas visiten este domingo al Carlos A. Mannucci en Trujillo. Por más que ha recibido un tibio respaldo por parte de la administración, las miradas ya no son las mismas desde que perdió el clásico del fútbol peruano. Sin embargo, un triunfo puede calmar las aguas en tienda merengue. Eso sí, en un equipo grande como la ‘U’, las excusas y adaptaciones están en vano. Por lo pronto, en lo futbolístico, el técnico argentino en su segundo día de entrenamiento al mando del plantel en Campo Mar, hizo trabajos físicos y con balón en espacios reducidos. Todavía no ensaya el once a emplear frente al equipo de Mario Viera, pero podría realizar algunas variantes.

Cambios a la vista

Por ejemplo, el lateral derecho Aldo Corzo , quien ya está operativo y estuvo en banca para el clásico, podría ser una alternativa por Hugo Ancajima. La ‘Muela’ ofrece experiencia, garra y seguridad en la retaguardia. En la zaga, el técnico argentino decidirá si continúa apostando por Piero Guzmán o se inclina por el paraguayo Williams Riveros , quien tuvo un debut para el olvido en la derrota ante Unión Comercio, pero ya va encontrando un nivel físico apropiado para la competencia.

Franco Saravia, el central titular junto al argentino Matías Di Benedetti en los partidos amistosos de pretemporada, también es otra posibilidad a tomar en cuenta por el entrenador. En la generación del fútbol, el volante Piero Quispe es el pedido de todo el universo crema. Cuando ingresa a través de su habilidad y atrevimiento le cambia la cara al ataque crema; sin embargo, lo pendiente es el gol.

Lo que sí tiene el uruguayo nacionalizado peruano Luis Urruti. ‘Tito’, como jugador de recambio, es el goleador del equipo con dos anotaciones (Academia Cantolao y Alianza Lima), pero para Carlos Compagnucci todavía le falta encontrar su verdadero nivel futbolístico.

Restan tres entrenamientos más para que el técnico argentino despeje sus dudas y decida si continúa apostando por el mismo once que cayó frente a los íntimos o si realiza alguna variante. Por ahora, la pelota está en su cancha, pero su puesto también está en juego.

Cabanillas en duda

Por otro lado, el más alto valor futbolístico que tuvo la ‘U’ pese a la derrota en el clásico fue el lateral izquierdo Nelson Cabanillas. La mañana del miércoles, las alarmas se encendieron en Campo Mar cuando el jugador chocó con un compañero de equipo mientras hacía trabajos en espacio reducidos. Después de la práctica, el propio defensor publicó a través de una historia de Instagram un breve video donde se observa a un integrante del cuerpo médico crema vendándole el pie izquierdo. “Todo mal esta semana”, escribió. Este jueves, el jugador será evaluado nuevamente y el comando técnico decidirá si es considerado en la lista de concentración para el viaje a Trujillo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR