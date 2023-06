No quedó satisfecho. Tiago Nunes debería encontrarse celebrando por el gran triunfo de Sporting Cristal por 4-2 sobre Cienciano, el último jueves en el Estadio Nacional. Sin embargo, no pudo ocultar su frustración por una nueva jornada polémica del arbitraje peruano, la misma que ocasionará que su equipo tenga una baja importante en la próxima jornada del Torneo Apertura, en la que tampoco podrá estar en el banquillo, luego de que él también vea la tarjeta roja ante los imperiales.

“La expulsión de (Rafael) Lutiger es una vergüenza. El árbitro dice que ‘Rafa’ metió un puñetazo al jugador de Cienciano y las imágenes prueban que no hubo nada. Después, pregunté cuál fue el motivo de mi expulsión y me dijo que fue por un insulto, pero yo solo dije “roja solo para nosotros”, pregunté cuál fue el insulto y no me supo responder”, sostuvo el DT tras el partido.

Tiago Nunes confesó que se ha vuelto muy complicado sacar adelante partidos con Sporting Cristal en la Liga 1, ya que hay algunas decisiones arbitrales que están perjudicando el normal desarrollo de su plan de trabajo, el mismo que tiene como objetivo meter a los celestes en los Play Offs por el título nacional a final de la presente temporada.

“Está imposible trabajar así en Perú. Ahora, ‘Rafa’ va a tener cumplir una sanción por no hacer nada y yo también seré sancionado dos o tres por no hacer nada. Parece que es algo personal”, agregó el entrenador del combinado bajopontino.

Tiago Nunes arremetió contra el arbitraje peruano (Video: Ubaldo Villalobos)

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: la crónica

Tiago Nunes, técnico de Sporting Cristal, era consciente de que una victoria sería vital de cara al duelo ante The Strongest, por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023. Por este motivo, el estratega brasileño mandó a sus mejores hombres este jueves en el Estadio Nacional, con el objetivo de hacerle frente a Cienciano, en el marco de la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Eso sí, el cuadro rimense mostró un buen nivel, el cual le sirvió para vencer por 4-2 al ‘Papá’. Alejandro Hohberg fue la gran figura de la noche, tras marcar un doblete para la victoria a favor de los suyos, siendo Brenner Marlos y Martín Távara los que completaron la gran noche rimense.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.