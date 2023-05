En las últimas horas, se han difundido una serie de nombres que podrían sumarse al equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes. Algunos son extranjeros, otros nacionales, pero la decisión final será tomada por Nunes y Guido Bravo, director deportivo del club, previo análisis y entrega de informe de futbolistas que han sido seguidos por el área de scouting. “Nos venimos preparando no hace semanas, sino meses, pensando en qué podemos mejorar en el plantel. Estamos terminando todavía de definir algunas posiciones claves en los que nos gustaría incorporar jugadores” , comentó Bravo a fines de abril, previo a la crisis que suscitó tras la derrota con Universitario de Deportes y el empate con César Vallejo, el cual generó el intento de salida de Tiago al cargo de director técnico.

Queda claro, también, que no hay opción a equivocarse. Hoy, los celestes están obligados a acertar con sus refuerzos, con posiciones ya definidas como la de un marcador izquierdo, mediocampista, extremo y centrodelantero . Esos son los lugares en los que necesita reforzarse, donde urge dar el salto de calidad. Y si hablamos de llegada o llegadas de futbolistas extranjeros, queda claro que alguno o algunos del actual plantel deberán dar un paso al costado, no solo por el cupo, sino también pensando en la economía del club. Por ello, se sabe que en el Rímac trabajan opciones de salida a través de ventas, específicamente al mercado mexicano y estadounidense, pero no hay nada cerrado al 100%.

Eso sí, al no estar el ecuatoriano Juan Sánchez inscrito en la Liga 1 —sí lo está en la Copa Libertadores, pues ingresó en la victoria ante The Strongest—, solo uno sería el sacrificado, a menos que el Sub 20 de ‘La Tri’ ahora sí sea tomado en cuenta. En esta decisión el único que tiene la palabra final es Tiago Nunes. A inicios de temporada se hablaba de que Sánchez ocuparía el lugar —no la posición, pues tienen funciones diferentes— del argentino Diego Buonanotte, que por juventud y condiciones físicas, le había ganado ese cupo de extranjero al ‘Enano’. Al final, el mediocampista no estuvo dentro de la agenda de trabajo del comando técnico y hasta se hablaba de una posible salida. Ahora, en estas semanas, también se debe definir lo que sucederá con el ecuatoriano de 20 años, que jugó el Sudamericano de la categoría y clasificó al Campeonato Mundial Sub 20, al cual no ha sido convocado y donde Ecuador debuta este 20 de mayo.

La incertidumbre ronda en Sporting Cristal. No solo por el irregular momento futbolístico del equipo, sino por los movimientos en un futuro cercano que debe llevar a cabo la directiva para salvar el año. Porque de eso se trata ahora, de reparar daños causados por una falta de visión en cuanto al armado del plantel, donde se destaca y aplaude la presencia de jugadores identificados con los colores y escudo de la institución, formados en La Florida, bajo la filosofía de la institución. Sin embargo, la actualidad nos indica que faltó otro futbolista de jerarquía en esa lista de refuerzos extranjeros, que en realidad fue corta (Ignácio Da Silva y Brenner Marlos, pues Washington Corozo volvió tras su préstamo al Austin FC de la MLS).

A esto se suma de que de llegar un jugador extranjero, este debe tener una rápida adaptación no solo con el plantel y comando técnico, sino también con la idiosincrasia del fútbol peruano, con partidos en altura, a altas temperaturas o en campos donde no se debería desarrollar el fútbol. Además, al frente estará una hinchada que día a día exige más al equipo. Hoy se ve que un grupo de jugadores y los seguidores de los rimenses no están en la misma sintonía que hace un mes o dos meses atrás. Existe un rechazo de parte de los hinchas no solo por el discreto nivel futbolístico, sino también por la falta de actitud que se vio en partidos anteriores y que, por ahora, al menos en los dos últimos partidos, se vio un cambio en ello.

Finalmente, existe la posibilidad de repatriar jugadores que pertenecen a Sporting Cristal y están a préstamo. Bueno, uno ya está entrenando en el equipo. Hablamos de Percy Liza, quien resolvió su contrato con Marítimo de la Primeira Liga de Portugal. Al atacante chimbotano no le fue del todo bien en el fútbol europeo y busca repotenciarse con Tiago Nunes, como lo han hecho Jhilmar Lora, Jesús Pretell, entre otros. Solo queda la duda en qué lugar se desempeñará Liza, quien en toda su etapa formativa y en reserva jugaba como extremo, pero cuando debutó, al mando de Roberto Mosquera, también estuvo como ‘9′. Eso está en manos del director técnico.

Otro que suena fuerte con retornar es Fernando Pacheco. En un inicio, Guido Bravo descartó su llegada al equipo celeste, pero con los problemas financieros que está pasando Deportivo Municipal —club al que ha sido cedido a préstamo—, el extremo formado en La Florida también es una opción, aunque, en este caso, la decisión la tiene Tiago Nunes, con quien inclusive en el empate entre rimenses y ‘ediles’, el pasado 31 de marzo, tuvieron un intercambio de palabras. No obstante, trasciende que al brasileño le gustan las capacidades de juego del futbolista de 23 años. Eso sí, una vez más, la directiva y el mismo Nunes tienen en sus manos la verdadera opción de reforzarse porque no se trata de poblar la plantilla, sino de darle un salto de calidad, de competencia, en busca de los objetivos de Sporting Cristal, que es siempre ser campeón.





