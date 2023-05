Cada vez falta menos. El inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 está programadas para setiembre de este año. Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, tuvo una gira en el extranjero para conversar y ver cómo trabajan sus potenciales convocados. Con seis partidos encima, el ‘Cabezón’ no solo quiere tener un equipo base, sino también un amplio plantel que le permita tener alternativas ante potenciales lesiones y/o suspensiones. Sin embargo, también hay un grupo de futbolistas que, de un momento, dejaron de ser considerados en la bicolor. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los motivos? ¿Desde cuándo no son convocados? ¿Quiénes podrían estar de regreso? En este especial para Depor Data lo contamos al detalle.

Una gira productiva

Juan Reynoso estuvo fuera del país, precisamente para reunirse con los futbolistas que militan en Europa y Asia. En total fueron nueve visitas, destacando Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Alexander Callens, André Carrillo, Christofer Gonzales, Marcos López, Miguel Araujo y Sergio Peña. Se descuenta que todos ellos, sumado a otros nombres que militan en México y Estados Unidos, serán fijos de cara al arranque de las Eliminatorias. La novedad fue el encuentro con Oliver Sonne, lateral del Silkeborg de su natal Dinamarca y que, seguramente, será considerado para los amistosos de junio y en el proceso eliminatorio, en caso su nivel esté como para ser convocado. El futbolista, de ascendencia peruana, se mostró con todas las ganas de ponerse la bicolor y emular lo hecho por ‘Lapagol’ hasta el momento.

El universo olvidado

Sin embargo, y ya con varios meses al frente de la selección, Juan Reynoso no ha tenido en cuenta a varios futbolistas que en su momento fueron parte del proceso del argentino Ricardo Gareca, su antecesor. Está claro que cada técnico tiene sus gustos deportivos y a eso también se le puede sumar otros motivos, los cuales iremos detallando.

PAOLO GUERRERO (39 años)

Su nombre pesa y mucho en la selección peruana. Su alejamiento de la bicolor fue única y exclusivamente por la delicada lesión que sufrió en 2021 y que lo alejó varios meses de las canchas . Tras su retorno, el año pasado, Paolo Guerrero no encontró su mejor versión en Avaí de Brasil, equipo en donde apenas jugaba y se fue al descenso al final de la temporada. Este 2023 hemos visto a un ‘Depredador’ renovado, con un mejor estado físico y alternando en Racing Club de Argentina. Se pensó que podía ser convocado para los amistosos frente a Alemania y Marruecos, pero finalmente no se concretó. Otros, incluso, consideran que su presencia hubiera sido importante en el Repechaje que se perdió ante Australia, rumbo a Qatar 2022. Guerrero siempre manifestó su deseo de volver a jugar por la bicolor, donde es el máximo artillero histórico (39 anotaciones) y uno de los pocos que superó el centenar de partidos (108). Tras disputar la Copa Libertadores frente a Flamengo, el ‘9′ ha sido guardado por precaución ante una dolencia en la rodilla. No juega con la selección desde las Eliminatorias, cuando Perú venció a Chile en Lima.

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS 2023 TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN PAOLO GUERRERO 39 Racing Club (ARG) 15 6 3 1 PERÚ 2-0 Chile (10/10/21)

Paolo Guerrero anotó su último gol con la selección peruana en la final de la Copa América, ante Brasil. Fue el 7 de julio de 2019.

ALDO CORZO (33 años)

Fue convocado por Juan Reynoso para sus dos primeros partidos al frente de la selección (México y El Salvador). En ninguno tuvo minutos y luego ya no fue considerado. El defensa de Universitario de Deportes tuvo una lesión que le impidió hacer bien la pretemporada. Es por eso que no fue considerado como titular por Carlos Compagnucci. Con la llegada de Jorge Fossati y la consolidación del sistema 3-5-2, Aldo Corzo volvió a la titularidad y hoy incluso es el capitán de los cremas. No está jugando como lateral derecho, puesto con el que llegó a ser convocado por Ricardo Gareca, sino como stopper por ese sector. Sus chances de volver son complejas por la cantidad de futbolistas en esa posición. Salvo que el ‘Cabezón’ valore la polifuncionalidad que hoy ofrece.

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS 2023 TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN ALDO CORZO 33 Universitario (PER) 14 13 0 0 PERÚ 1-0 Nueva Zelanda (05/06/22)

Aldo Corzo tuvo continuidad en los dos últimos procesos Eliminatorias (2018 y 2022). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

GABRIEL COSTA (33 años)

Debutó con la selección en 2019, con Ricardo Gareca como técnico. Pese a que no era indiscutible para el ‘Tigre’, solía estar en la mayoría de las convocatorias. Tras la llegada de Juan Reynoso no volvió a ser considerado. El técnico, en su momento, comentó que estos partidos amistosos querían aprovechar para ver a futbolistas que no han tenido mucha acción con la bicolor. Lo cierto es que Gabriel Costa regresó este año para jugar por Alianza Lima y, hasta el momento de una lesión que sufrió ante Cantolao, era titular para ‘Chicho’ Salas. Para el ‘Cabezón’ hoy tienen más chances Bryan Reyna o el mismo Andy Polo.

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS 2023 TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN GABRIEL COSTA 33 Alianza Lima (PER) 9 8 3 2 PERÚ 1-0 Nueva Zelanda (05/06/22)

Gabriel Costa ha jugado doce partidos con la selección peruana. | Foto: GEC

SANTIAGO ORMEÑO (29 años)

Curiosamente llegó al fútbol peruano gracias a Juan Reynoso. Era el año 2019 y Real Garcilaso (hoy Cusco FC) gestionó su préstamo al Puebla para que Santiago Ormeño se ponga a disposición del ‘Cabezón’. Apenas jugó dos partidos y anotó una vez, pero luego su carrera fue en ascenso en su natal México. A tal punto de que muchos le pedían al ‘Tata’ Martino (extécnico azteca) que lo convoque antes de que Perú se adelante. Finalmente, eso no sucedió y Ricardo Gareca lo convocó para afrontar la Copa América 2021. Lastimosamente para él, y para todos nosotros, nunca mostró esa cuota goleadora que le vimos en Puebla (2020-2021). Hoy está en Juárez FC, pero no tiene mucha acción (su último partido fue el 13 de abril) y está muy lejos de volver a la bicolor, pese a los problemas para encontrar un ‘9′.

JUGADOR EDAD EQUIPO 2023 PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN SANTIAGO ORMEÑO 29 Juárez FC (MEX) 4 0 0 0 PERÚ 1-0 Nueva Zelanda (05/06/22)





Santiago Ormeño disputó la Copa América 2021 y las Eliminatorias 2022.

RAZIEL GARCÍA (29 años)

Fue convocado por primera vez a la selección en la gestión de Ricardo Gareca. Su gran momento en Cienciano lo llevó a ser parte de la delegación para la Copa América 2021, en Brasil. Justamente, el partido ante el ‘Scratch’ fue tan bueno que se pensó que teníamos el reemplazo ideal para Christian Cueva. Eso le alcanzó a Raziel García para fichar por Tolima de Colombia, pero ahí empezó a perder continuidad. Este año fichó por Mannucci, equipo con el que busca volver a su mejor nivel. Juan Reynoso, desde que asumió el cargo, nunca lo tuvo en consideración.

JUGADOR EDAD EQUIPO 2023 PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN RAZIEL GARCÍA 29 Mannucci (PER) 9 8 1 1 PERÚ 1-0 Nueva Zelanda (05/06/22)

Raziel García antes estuvo en el Sudamericano Sub20 de Daniel Ahmed (2013).

Otros futbolistas que han perdido espacio en la selección peruana

Algunos se encuentran lesionados, como son los casos de Cristian Benavente (no juega desde octubre de 2022) o Beto da Silva (quien arrancó bien la temporada con Vallejo). Otros han bajado notablemente su nivel, como los mundialistas Christian Ramos y Paolo Hurtado. A continuación, otros futbolistas que tuvieron su oportunidad en el último proceso con Ricardo Gareca y que hoy están lejos de la selección de Juan Reynoso.

JUGADOR EDAD EQUIPO 2023 PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLT. PARTIDO SELECCIÓN CHRISTIAN RAMOS 34 Sport Boys (PER) 6 6 0 0 PERÚ 2-0 Paraguay (29/03/22) JOSEPMIR BALLÓN 35 Alianza Lima (PER) 12 12 0 1 PERÚ 3-0 Jamaica (20/01/22) PAOLO HURTADO 32 Cienciano (PER) 5 4 0 0 Perú 0-3 COLOMBIA (09/06/19) CRISTIAN BENAVENTE 29 Alianza Lima (PER) 0 0 0 0 COLOMBIA 1-0 Perú

(15/11/19) BETO DA SILVA 26 César Vallejo (PER) 3 3 0 0 EL SALVADOR 2-0 Perú (23/03/19) ALEJANDRO HOHBERG 31 Sporting Cristal (PER) 14 8 3 1 URUGUAY 1-0 Perú (11/10/19) HORACIO CALCATERRA 34 Universitario (PER) 16 7 1 2 PERÚ 2-0 Paraguay (29/03/22) JHILMAR LORA 22 Sporting Cristal (PER) 16 14 2 2 PERÚ 3-0 Jamaica (20/01/22) JAIRO CONCHA 23 Alianza Lima (PER) 11 8 0 1 PERÚ 3-0 Jamaica (20/01/22) MARTÍN TÁVARA 24 Sporting Cristal (PER) 16 9 0 2 BRASIL 1-0 Perú (05/07/21) KEVIN QUEVEDO 26 Garcilaso (PER) 9 9 2 1 ECUADOR 1-0 Perú (05/09/19)

Christian Ramos anotó uno de los goles que metió a Perú en el Mundial de Rusia 2018.





