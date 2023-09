Los rimenses fallaban en los pases, arriba poca lucidez y ese nerviosismo colectivo. Un error de Yotún, que al caerse dejó el balón servido para un contragolpe letal, terminó en gol de ‘Felucho’ Rodríguez. Si bien tras el descanso la actitud fue otra, un error en salida de Alarcón propició el 2-0 de Ayarza. Cerca del final, ‘Yoshi’ descontó, pero en la siguiente jugada, Lutiger se equivocó en la entrega, cortó y se ganó la roja. Los tantos de Morales y Barreto fueron dos golpes de KO para un Cristal ya entregado. Un resultado que lo celebran en La Victoria, Ate y Arequipa.

Gerson Barreto marcó el 4-1 en Cusco FC vs Sporting Cristal. (Video: Liga 1 MAX)

Las claves del partido

Horrores en salida

Cristal viene fallando en los pases y no es de ahora. Durante el primer tiempo, Martín Távara y Yoshimar Yotún no estuvieron finos en el toque, siendo los dos principales armadores de juego. Sin embargo, los errores no solo fueron de los que saben, fue colectivo. El primer tanto de Cusco FC nace de un lateral en ataque rimense, ‘Yoshi’ la pide, se tropieza y deja el balón a merced de los ‘dorados’, que con un contragolpe fueron efectivos.

El segundo tanto de Ayarza fue similar. Jostin Alarcón se complicó la salida en la mitad de la cancha, se rodeó de dos jugadores y el panameño terminó quitándole el balón, armó su jugada, y con un Cristal mal parado atrás por ese error llegó el 2-0. Y cuando parecía que se soñaba con el empate, Lutiger se equivoca en la entrega, se la da a Da Luz, quien con velocidad se escapó rumbo al arco y el defensa tuvo que cortarlo, ganándose la roja. Por si fuera poco, en el último tanto, Sosa rechazó mal y se la entregó a Barreto para su golazo.

Abdiel Ayarza marcó el 2-0 de Cusco FC sobre Sporting Cristal. (Video: Liga 1 MAX)

Siguen sin marcar

Otro problema que viene arrastrando Cristal es la cuota goleadora de sus delanteros. De los 69 goles que han convertido a lo largo de la temporada, solo 19 son de los ‘9′, lo que equivale a un 28%, cifra muy por debajo de lo que un equipo que quiere salir campeón necesita. Tiago Nunes esta vez mandó a Adrián Ugarriza como titular y pese a que su entrega no es discutida continúa sin marcar en el año.

En el segundo tiempo, entraron Brenner e Irven Ávila con la esperanza de cambiar el resultado, pero poco o nada pudieron hacer. El brasileño, que luego de su lesión, le sigue costando recuperar su ritmo y mejor forma física y ya lleva cuatro fechas sin anotar; en tanto, el’ Cholito’ no infla las redes desde marzo.

Los cambios no funcionaron

Con el 1-0 en contra, Tiago Nunes empezó a hablar con su asistente y ya se planteaba la idea de hacer un par de cambios y así fue. En la segunda mitad, el técnico no le tembló la mano y arriesgó para darle otro aire al equipo. Hizo en total cinco cambios, metió a Lutiger, Alarcón, Grimaldo, Brenner y Ávila, pero ninguno fue trascendente.

Por el contrario, Lutiger fue expulsado, Alarcón se equivocó en el segundo tanto de Cusco FC y Grimaldo sigue lejos de su mejor versión. El único tanto rimense fue de Yotún, que se reivindicó luego de ser protagonista de la jugada del primer gol dorado.

Apareció el ‘Canguro’

Cristal llegó cuatro veces al arco de Cusco FC, marcó un solo gol, pero el descuento pudo haber llegado mucho antes de no ser por las intervenciones de Daniel Ferreyra. El ‘Canguro’ estuvo atento cuando se le requirió, con dos salvadas importantes en el segundo tiempo.

Un cabezazo de Ugarriza pudo ser el empate de no ser por los reflejos del portero cuzqueño. En un tiro libre, el delantero rimense cabeceó, la pelota parecía meterse, pero el ‘1′ sacó la mano. En otra jugada, Jostin Alarcón se animó a pegarle de afuera, pero Ferreyra estuvo atento para poner la mano y evitar su caída. Ya el tanto de Yotún poco o nada pudo hacer ante el remate fortísimo del capitán celeste.

Le ganó el duelo

Aunque en la previa se hablaba de lo que podía hacer Cristal en el Garcilaso, por sus buenos registros esta temporada en altura, lo cierto fue que el partido se jugó como quiso el técnico de Cusco FC. Luis Flores se encargó de hacer un juego compacto y así controlar al elenco rimense, ganándole el duelo de entrenadores a Tiago Nunes.

Cusco FC era un equipo largo arriba para aprovechar la velocidad de Olivares y compañía, pero atrás era compacto con una línea de cuatro al fondo y otra línea de tres al medio de respaldo, impidiendo las filtraciones de pase de Yotún, Távara, entre otros. A ‘Puchito’ también le salieron los cambios (por los goles de Ayarza y Morales) y este resultado agrava la crisis del técnico brasileño.





