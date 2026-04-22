El atacante de Sporting Cristal, Felipe Vizeu, admitió que el desgaste físico fue evidente durante el partido y que el equipo sintió el esfuerzo acumulado en el campo. Sin embargo, también subrayó que esa situación no debe ser una excusa, ya que todos los jugadores tienen la responsabilidad de dar un rendimiento mayor. En ese sentido, remarcó la importancia de redoblar esfuerzos, mantener el compromiso y trabajar con más intensidad para representar de la mejor manera posible la camiseta del club en cada encuentro.

“Estamos con muchos partidos seguidos, pero tenemos que poner un poco más de corazón, pelear un poco más. Hoy faltó un poco, los partidos seguidos dan este cansancio más fuerte, pero somos Cristal y tenemos que pelear más, respetar la camiseta que vestimos”, aseguró el brasileño en L1 Max.

Asimismo Vizeu, delantero de Sporting Cristal explicó lo que deben mejorar para no perder de rumbo lo que resta del Torneo Apertura, ya que es importante para el acumulado. “Tenemos que hacer más, vamos a seguir siempre luchando. Hoy no salió como queríamos, pero vamos a volver a casa, descansar, tenemos otro partido en altura. Debemos estar más tranquilos, trabajar bien para ganar el próximo juego”.

Cabe indicar que Felipe Vizeu ha tenido un buen presente goleador, ya que en los últimos cuatro encuentros con Sporting Cristal ha conseguido anotar en tres ocasiones, mostrando una mejora en su rendimiento ofensivo y mayor presencia en el área rival. Su capacidad para aparecer en momentos clave ha sido un aporte importante para el equipo en esta etapa de la temporada.

En lo que va del año, el delantero suma un total de cinco goles, de los cuales cuatro han sido en el torneo local y uno en la Copa Libertadores. Estas cifras reflejan su aporte constante en ataque y su adaptación progresiva al sistema del equipo, consolidándose como una pieza relevante en la zona ofensiva de Sporting Cristal.

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