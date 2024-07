La pesada carga de tres años sin títulos podría aumentar si esta temporada termina en otra decepción para Sporting Cristal. La afición exige que el club recupere su esplendor y se haga acreedor del laurel de campeón. En este contexto, Guillermo Farré asumió el gran reto de liderar al plantel, y con el reinicio de la Liga 1 a la vuelta de la esquina —debutarán ante ADT el viernes 12 de julio—, las expectativas alrededor de los ‘cerveceros’ son altas. Considerando que su rival para el debut en la segunda parte del torneo juega en altura, en Depor analizamos el desempeño del cuadro celeste en altitud durante este 2024.

Tarma, ‘La Perla de los Andes’, representará el primer desafío para Farré, a 3,053 m s. n. m. Aunque el equipo ha obtenido más victorias que derrotas en juegos en un escenario similar —en lo que va del periodo—, estos no han sido suficientes para cumplir sus objetivos. Destaca el hecho de que han recibido más goles de los que han anotado, lo que, en parte, contribuyó a su eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores y a la pérdida del Apertura.

En esa línea, los bajopontinos disputaron cinco encuentros en localizaciones a gran altura, obteniendo tres triunfos: ante UTC (2-1), Deportivo Garcilaso (3-2) y Comerciantes Unidos (1-0). También empataron 2-2 con Cienciano, y sufrieron una de sus peores caídas de su campaña ante Always Ready en Bolivia, con un marcador abultado de 6-1.

A inicios de febrero, en la tercera fecha del Apertura, el partido vs. Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (3,362 m.s.n.m.) mostró a una delegación rimense un poco más reservada, con menos posesión de la redonda (44% frente 66% del rival), aunque le bastó la efectividad de Martin Cauteruccio, que aprovecho los dos únicos remates al arco, uno de penal, para que su escuadra logre emparejar a dos.

El segundo compromiso (20/02/2024) fue el más devastador para los cerveceros. Ascendieron a El Alto (4,083 m.s.n.m.) en La Paz, enfrentaron a Always Ready y regresaron a Lima con una goleada de 6-1. Un planteamiento conservador pensado para ese tipo de locaciones, con cinco defensas, los privó de protagonismo, mientras que un mediocampo ineficiente y un ataque aislado hicieron que los peruanos fueran completamente dominados.

Los siguientes choques en la altura para Cristal se saldaron con éxitos. En ninguno de los encuentros lograron una mayor control del esférico que sus rivales, pero fueron efectivos en las pocas oportunidades que tuvieron frente a la portería. Con UTC (31/03/2024, fecha 9 a 2,654 m.s.n.m.), tuvieron tres disparos al arco y ganaron 2-1. Frente a Garcilaso (15/04, fecha 11 a 3,362 m.s.n.m.), realizaron cinco remates y vencieron 3-2. Y versus Comerciantes Unidos (25/05, fecha 17 a 2,649 m.s.n.m.), necesitaron dos tiros para conseguir un 1-0.

En esas cinco pugnas, con tres triunfos, una igualdad y una derrota, recibieron 11 tantos y marcaron nueve. No lograron tener mayor posesión del balón que sus oponentes, pero mostraron eficacia frente a la red. Con estos registros, Farré y los suyos tendrán que buscar los tres puntos en Tarma. En una de sus primeras declaraciones, el DT afirmó ser consciente de la diversidad geográfica del campeonato local y se enfocará en imponer una mentalidad ganadora en el equipo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

Sporting Cristal vs. ADT se disputará el viernes 12 de julio en el Estadio Unión Tarma. El inicio está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m. y en España a las 10:15 de la noche.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?

Sporting Cristal vs. ADT será transmitido exclusivamente por Liga 1 MAX disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no tienes acceso a estas opciones, puedes mantenerse al tanto de todas las incidencias del enfrentamiento

Sporting Cristal derrotó 6-1 a ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2024. (Foto: Liga 1)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR