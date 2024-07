Tras cumplir uno de sus primeros objetivos del año, al ganar el Torneo Apertura, Universitario de Deportes tiene una fecha importante marcada: el 13 de julio. Ese día, los dirigidos de Fabián Bustos se enfrentarán a Mannucci en el Estadio Monumental, dando inicio al Clausura 2024. Con la mirada puesta en ganar esta segunda etapa del campeonato y asegurar el título nacional en su centenario, los jugadores continúan entrenando intensamente. Y en medio de ello, Gustavo Dulanto destacó que la competencia interna es beneficiosa para el equipo y compartió que siente un plus extra que le motiva aún más a defender los colores del club.

Gustavo se unió a la ‘U’ para esta temporada después de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo fuera de las canchas durante un año y nueve meses. Procedente del Riga FC de Letonia, el deportista firmó un contrato por dos años y medio. Antes de oficializar su llegada, estuvo entrenando como invitado con la reserva del conjunto crema durante casi dos meses.

El propio Bustos aprobó su incorporación, convirtiéndose así en el quinto defensa junto a Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, William Riveros y Marco Saravia. Sobre esta competencia, ‘Pochito’ la destacó como positiva y señaló que no solo se da en su posición, sino que en otras áreas del grupo también hay varios jugadores de calidad, lo cual beneficiará al representativo merengue.

“Ayuda mucho. Tú ves que en cada puesto hay 2 o 3 que son buenos. Hoy lo toco a Hugo (Ancajima) jugar por Andy (Polo), a Saravia en derecha por Aldo, o estar jugando un tiempo yo o ‘Mati’, siempre la competencia sana ayuda mucho. Siempre lo he dicho, mis compañeros hacen que uno entrene día a día mejor para poder ganar el puesto. Y es decisión del técnico y yo siento que cualquier del plantel está preparado para estar en el once”, manifestó Dulanto.

Por otro lado, el zaguero confesó que un gran motivo que le da más fuerzas para defender la camiseta de Universitario es que su familia, especialmente su hija y su padre, son fervientes hinchas del club. Según el jugador, estar en la escuadra estudiantil es un sueño tanto para él como para sus seres queridos, aunque cada uno lo vive de manera distinta.

“Fue un sueño salir al campo (en el amistoso ante C. Vallejo) con mi hija. Hable con mi padre después del partido, siempre hablo con él. A él no le gusta ir al estadio, se dieron las cosas para que vuelva al club. Al final se cumple un sueño mío y de mi familia, todos son cremas. No sé si lo vivimos como yo, pero si están al tanto lo que le pasa a la ‘U’. Mi papá y mi hija están más emocionados de que yo este vestido de crema y esto le da ese plus para poder dar un poco más de lo que puedo dar”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario vs. Mannucci se disputará el sábado 13 de julio en el Estadio Monumental de Ate. El inicio está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día domingo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Mannucci?

Universitario vs. Mannucci será transmitido exclusivamente por GOLPERU, que está incluido en la oferta de canales de Movistar. También se podrá ver a través de la aplicación de streaming de Movistar TV App (anteriormente conocida como Movistar Play). Si no tienes acceso a estas opciones, puedes mantenerse al tanto de todas las incidencias del juego siguiendo las plataformas de Depor.

Universitario vs. Mannucci: últimos 10 partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/01/24 Mannucci 0-4 Universitario Liga 1 - Apertura 31/07/23 Universitario 3-0 Mannucci Liga 1 - Clausura 26/02/23 Mannucci 2-0 Universitario Liga 1 - Apertura 05/10/22 Universitario 3-0 Mannucci Liga 1 - Clausura 15/05/22 Mannucci 0-0 Universitario Liga 1 - Apertura 31/07/21 Universitario 1-3 Mannucci Liga 1 - Clausura 23/05/21 Universitario 0-0 Mannucci Liga 1 - Apertura 22/09/20 Mannucci 2-2 Universitario Liga 1 - Apertura 25/08/19 Mannucci 1-0 Universitario Liga 1 - Clausura 06/07/19 Universitario 2-0 Mannucci Copa Bicentenario

