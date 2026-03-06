Sporting Cristal, pese a seguir con grandes chances de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tuvo un inicio irregular en el Torneo Apertura de la Liga 1 y necesita con urgencia sumar de a tres. Su próximo rival será Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, por la jornada 6 del campeonato.

Los dirigidos por Paulo Autuori apenas han sumado 5 de 15 puntos posibles y se aleja del líder, Alianza Lima, que tiene 13 unidades. Es una oportunidad perfecta, con el apoyo de su gente, para recuperar el rumbo y no dar por perdido el primer torneo del año.

En tienda celeste no pierden de vista su partido ante Carabobo FC por la Fase 3 de la Copa Libertadores, por lo que es muy probable que algunos titulares no sean de la partida ante el club sullanense que también llega motivado.

Los celestes llegan tras vencer a Carabobo FC por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

El último martes, Alianza Atlético venció 2-0 a Deportivo Garcilaso en Trujillo, y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana; sin embargo, al igual que su rival de turno, no ha comenzado de la mejor manera la competencia local y suma, hasta la fecha, seis puntos.

El favoritismo es claro a favor de Sporting Cristal que suele hacerse muy fuerte cuando juega de local, pero la visita buscará sorprender y vender muy cara su derrota.

Cabe mencionar que, ya con Paulo Autuori como entrenador bajopontino, se enfrentaron por última vez el pasado 17 de setiembre de 2025 en el estadio Alberto Gallardo y fue empate sin goles. Incluso el mediocampista celeste Christofer Gonzáles fue expulsado.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se disputará este sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. El partido está programado para iniciar a la 3:30 p.m., hora peruana, con pocas localidades disponibles por la gran expectativa entre los hinchas bajopontinos.

TE PUEDE INTERESAR