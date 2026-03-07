Descentralizado
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Alianza Atlético juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto y la transmisión por Liga 1 MAX vía DIRECTV y Movistar TV.
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.