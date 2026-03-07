Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Sigue el minuto a minuto y la transmisión por Liga 1 MAX vía DIRECTV y Movistar TV.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 7 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

Alianza Atlético llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Deportivo Garcilaso, por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 1-0 a Carabobo FC, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético es válido por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

¡ Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

