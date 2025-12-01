Paulo Autuori alista la alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Alianza Lima. (Foto: GEC)
depor

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Luis Abram. (Foto: Getty Images)
  • Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Irven Ávila. (Foto: Getty Images)
Después de algunas semanas de arduo entrenamiento, va dejando todo listo para el partido con , válido por la ida de la semifinal de los play-offs de la , donde conoceremos al posible rival de Cusco FC en la gran final. Recordemos que estas llaves nos dejarán al ganador del cupo de Perú 2 en al fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, Paulo Autuori viene moviendo sus fichas para tener la mejor formación posible para este martes 2 de diciembre, donde ambos cuadros se verán las caras en el Estadio Nacional. ¿Tendremos sorpresas en la alineación del conjunto rimense? En la siguiente galería repasaremos la oncena que viene ensayando el director técnico brasileño.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

