A pocas horas para el partido frente a Alianza Lima por la ida de la semifinal de los play-offs, en Sporting Cristal hay mucho optimismo por sacar un buen resultado en el Estadio Nacional y empezar con pie derecho esta decisiva llave. En la interna saben que la temporada ha sido muy mala por los resultados que cosecharon en la Copa Libertadores y lo poco competitivos que fueron para disputarle el título a Universitario de Deportes, por lo que ahora irán con todo en busca del cupo de Perú 2.

A propósito de estos cruces con los íntimos, en Sporting Cristal están a la expectativa de lo que pueda aportarles Gustavo Cazonatti como un elemento revulsivo, luego de recuperarse satisfactoriamente de su lesión y volver a las canchas en el último encuentro frente a Atlético Grau; fueron nueve meses de inactividad que ya quedaron en el pasado.

Aunque es muy probable que Paulo Autuori lo deje en el banquillo como una alternativa en la volante, el brasileño cada vez se siente mejor y espera aportar si le toca sumar minutos. “Fue un año muy difícil para mí, donde tuve una lesión muy larga, pero poco a poco me vengo recuperando y quiero trabajar para mejorar”, señaló en una reciente entrevista con un medio brasileño.

Gustavo Cazonatti podría sumar minutos ante Alianza Lima. (Foto: Sporting Cristal)

En otro momento de la entrevista, Cazonatti habló sobre su estadía en el fútbol peruano y cómo fue su adaptación desde su llegada en el 2024, donde se le hizo fácil por el respaldo de Ignácio da Silva como compañero y Enderson Moreira desde el banquillo. Ahora la situación es diferente en el 2025, pues le toca estar del otro lado al facilitarle el día a día a Felipe Vizeu.

“Tuve muchas facilidades cuando llegué a Sporting Cristal pues tenía a Ignácio, que es brasileño, y el entrenador era Enderson Moreira. Ahora estoy con Filipe Vizeu; desde que llegó lo estoy ayudando. Fue muy bien recibido. Estamos felices aquí”, añadió.

Por otro lado, el futbolista de 29 años hizo hincapié en la llave frente a Alianza Lima, dado que necesitan ganar para tener más chances de disputar el cupo de Perú 2 ante Cusco FC, equipo que espera a su rival en la final. Siendo este un año complicado, en el Rímac quieren lavarse la cara clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“Ahora estamos en esta disputa de segundo lugar para ver quién va a la fase de grupos. Y tenemos grandes oportunidades. Ahora tenemos una semifinal, que es el clásico contra Alianza Lima. Vamos con todo para conseguir esta clasificación, que es muy importante para nosotros”, puntualizó.

Sporting Cristal y Alianza Lima definirán al segundo finalista de los play-offs. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de vencer por 2-1 a Atlético Grau en el cierre del Torneo Clausura, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará este martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR