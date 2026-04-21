Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Todas las incidencias y la mejor cobertura la encontrarás en la web de Depor. Además, en la presente nota compartiremos todos los detalles de un atractivo partido que puede modificar la ubicación de ambos clubes en la tabla de posiciones.

Lo particular de este encuentro es que no se admitirá el ingreso de público, debido a que las autoridades locales lo consideran de alto riesgo y se otorgaron las garantías del caso.

“Nos han restringido la presencia de personas en las tribunas y la cantidad de personas que trabajen en el evento. Por tal motivo, y para evitar problemas de algún tipo, no recibiremos a los medios de comunicación para este partido”, informó Atlético Grau en un breve comunicado.

En los estríctamente deportivo, Sporting Cristal llega tras imponerse de local ante UTC, en reñido encuentro con un marcador a favor de 3-2. Para los celestes anotaron Felipe Vizeu, Luis Iberico y Maxloren Caastro.

Los bajopontinos habían perdido días previos ante Palmeiras en Brasil por 2-1, con polémico arbitraje y, bajo la conducción del entrenador Zé Ricardo, parece que recuperaron la confianza para competir.

Zé Ricardo tuvo su primer partido en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: Sporting Cristal)

Por su parte, Atlético Grau perdió en su visita a Los Chankas en Andahuaylas, por loo que necesitan sumar para no verse relegados en la parte baja de la tabla de posiciones.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Atlético Grau?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau nse disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36. El partido está programado para iniciar a las 3:15 p.m., hora peruana.

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