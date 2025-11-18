La última fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 inició el pasado fin de semana con el triunfo de Alianza Atlético ante Sport Boys (1-0). Este miércoles 19 de noviembre, Sporting Cristal visitará a Atlético Grau en Piura y, desde tienda celeste, se alistan varias novedades porque cuentan con seis futbolistas en la Selección Peruana. En ese sentido, el comando técnico optará por usar jugadores jóvenes y la posibilidad de dos regresos importantes, recuperados de sus respectivas lesiones: Gustavo Cazonatti y Luis Iberico.

Con alta expectativa para el hincha y luego de constante preguntas por una fecha de regreso, asoman minutos para jugadores que parecían estar descartados para el resto de la temporada; sumado a ello, se integran en un momento clave porque los celeste disputarán las semifinales del play-off para el cupo de Perú 2 hacia la Copa Libertadores.

Cazonatti es uno de los más esperados y es que su lesión fue en una etapa muy prematura de la temporada. El mediocampista brasileño dejó gratas impresiones en el 2024 y el club optó por la compra de su pase e hizo un contrato hasta el año 2027. Sin embargo, no cuenta con actividad desde el mes de febrero.

De acuerdo a lo comunicado por el club, el volante de 29 años no sufrió un daño óseo, pero sí pasó por una lesión que comprometió los ligamentos y meniscos en la rodilla derecha. Por esta razón, su baja parecía asomar por todo el 2025. Su ausencia debilitó la zona en tienda celeste, teniendo en cuenta que fue uno de los ejes en el ciclo pasado.

Gustavo Cazonatti sufrió una dura lesión en la rodilla derecha durante el Sporting Cristal vs. Sport Boys por la Liga 1 (Foto: Getty Images).

Ahora, contra Atlético Grau, podría tener minutos porque fue incluido en la lista de viajeros hacia el choque que se disputará en el estadio Campeones del 36. Esta situación es la misma para Luis Iberico, quien no tiene actividad desde el mes de noviembre del año 2024.

El ex San Martín, Melgar y Riga FC, no tiene un partido oficial desde aquella ocasión. A inicios de temporada, disputó un duelo amistoso; sin embargo, la lesión de la rodilla que sufrió volvió a aquejarlo, por lo que no ha tenido minutos oficiales en lo que va del 2025.

Para el duelo contra Atlético Grau, Paulo Autuori usaría a jugadores jóvenes, teniendo en cuenta la ausencia de seis convocados a la Selección Peruana: Jesús Pretell, Martín Távara, Maxloren Castro, Diego Enríquez, Miguel Araujo y Luis Abram, junto a Jair Moretti que fue como sparring.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

Por el lado del ‘Albo’, también habrá algunas ausencias. De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, Raúl Ruidíaz no estará presente en el último choque del Torneo Clausura 2025. Jeremy Rostaing, Benjamin García, Joel Herrera y Juan Garro presentan una molestia física, por lo que también son bajas.

Cabe resaltar que este duelo solo será para terminar el calendario del Torneo Clausura 2025 porque los ‘Albos’ están salvados del descenso y no quedaron cerca de la pelea por torneos internacionales. En el caso de los celestes, aseguraron el cuarto lugar de la tabla acumulada y disputarán la semifinal del play-off para obtener el cupo de Perú 2.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad después de la fecha FIFA, cuando enfrenten a Atlético Grau en el partido válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se jugará el 19 de noviembre y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR