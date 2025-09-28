Sporting Cristal recibirá este lunes 29 de septiembre a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo, en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 3:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en una cita que genera expectativa por la necesidad de los celestes de reencontrarse con el triunfo tras varias fechas sin poder sumar de a tres, mientras que los ‘zorros’ llegan con la intención de dar el golpe fuera de casa para seguir alejándose de la zona complicada de la tabla.

El conjunto de Sporting Cristal afronta este encuentro con la presión de volver a ganar luego de cuatro partidos sin victorias en el Clausura. En esa racha, los dirigidos por Paulo Autuori empataron contra UTC, Alianza Atlético y Juan Pablo II, además de caer derrotados frente a Cusco FC. Esa irregularidad lo ha relegado en la tabla y lo obliga a sumar de a tres si quiere recortar distancias con Universitario, actual líder del torneo.

Uno de los principales problemas de los celestes ha sido la falta de contundencia ofensiva, ya que sus atacantes no han podido concretar las ocasiones generadas. Felipe Vizeu no ha tenido el peso esperado en el área rival, mientras que Irven Ávila ha terminado cargando con la responsabilidad goleadora, siendo pieza clave en las últimas fechas. A ello se suma la ausencia de Yoshimar Yotún, quien fue expulsado en el empate frente a Juan Pablo II.

En cuanto a la tabla de posiciones, Sporting Cristal se ubica en la cuarta casilla con 16 unidades, ocho menos que Universitario de Deportes, único puntero. Si bien aún mantienen chances matemáticas, el margen de error se ha reducido al mínimo y este partido se presenta como una oportunidad clave para seguir en la pelea por el Clausura y no complicarse en el acumulado.

Ayacucho FC, por su parte, viene de recuperar confianza tras derrotar por 2-1 a Juan Pablo II en condición de local, con goles de Franco Caballero y Jonathan Bilbao. Esa victoria le permitió cortar una mala racha y llegar motivado al duelo en Lima, aunque con la tarea pendiente de mejorar su rendimiento cuando juega fuera de casa.

Actualmente, los ‘zorros’ ocupan la decimoquinta posición con 10 puntos, lo que los mantiene cerca de los puestos de descenso directo y de revalidación. Es por ello que cada fecha representa una final para los dirigidos por Edgar Ospina, que saben que un triunfo ante Cristal sería vital para sus aspiraciones de mantener la categoría.

El último antecedente entre ambos equipos se dio en el Torneo Apertura, cuando Sporting Cristal goleó 4-1 en condición de visitante con doblete de Irven Ávila y anotaciones de Ian Wisdom y Misael Sosa. Ese resultado aún está presente en la memoria de los hinchas, aunque ahora las circunstancias son diferentes y Ayacucho intentará cobrarse la revancha.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Ayacucho?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Ayacucho está programado para este lunes 29 de septiembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 9:15 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Ayacucho?

Sporting Cristal vs. Ayacucho se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

