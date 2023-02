Si hay alguien que conoce muy bien a Paolo Guerrero es Ricardo Gareca (lo tuvo en dos procesos clasificatorios, el Mundial de Rusia 2018 y tres Copa América). El DT argentino dirigió al delantero en su paso por la Selección Peruana y manifestó que el ‘9′ -tras marcar ante San Martín de Formosa, por la Copa Argentina- solo ha dado una muestra más de lo que puede dar en Racing Club de Argentina.

“De Paolo (Guerrero) no me sorprende nada. Lo vi luchar y hacer lo imposible para estar. Es un gran profesional. Si está en Racing Club es por el profesionalismo de él. A la edad que tiene y volver a jugar con todo lo que le ha tocado pasar y sufrir, es para admirar”, señaló en Movistar Deportes.

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina, esperando concretar alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa para volver a dirigir, por lo que aprovecha para empaparse de fútbol, siendo el duelo de Paolo Guerrero uno de los que presenció y le generó mucha felicidad.

“Vi el partido y, cuando hizo el gol, me causó una alegría inmensa porque sé lo que luchó. El otro día, Fernando Gago le dio 20-30 minutos, hoy también. Estoy seguro que cada vez aumentará los minutos que tiene que estar. Es fundamental que él haga un gol, le sirve para agarrar confianza”, agregó.

Guerrero habló sobre su rol en Racing Club

Paolo Guerrero destacó que de a pocos se está acoplando a la idea de juego que Racing Club está mostrando para la presente temporada, lo cual le permitirá seguir ganando espacio en el equipo de Fernando Gago, quien ha quedado más que conforme con el rápido avance del ‘Depredador’.

“Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.