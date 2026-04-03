Sporting Cristal, pese a seguir en actividad en la Copa Libertadores logrando la clasificación a la Fase de Grupos, tuvo un inicio muy irregular en el Torneo Apertura de la Liga 1 y necesita con urgencia sumar de a tres. Su próximo rival será CD Moquegua en el estadio Alberto Gallardo, por la jornada 9 del campeonato, que llega con la urgencia de ser uno de los coleros de la tabla de posiciones.

El equipo rimense llega a esta jornada tras sufrir un duro revés al caer 3-2 ante Los Chankas. Este resultado los ha dejado estancados en el sexto lugar con 11 puntos, alejándolos a 9 unidades de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (ambos con 20). Para Cristal, ganar mañana no es una opción, sino una obligación para no despedirse prematuramente de la pelea por el Apertura.

Se espera que el equipo mantenga su columna vertebral liderada por Gustavo Cazonatti en el medio y la experiencia de Yoshimar Yotún. La atención estará puesta en Luis Iberico, pues Felipe Vizeu quedaría fuera de lista, quienes ya saben lo que es marcarle al cuadro moqueguano tras el amistoso de pretemporada (donde quedaron empatados).

La defensa, con el regreso de Miguel Araujo, buscará corregir las licencias que costaron los tres puntos en la altura. La consigna es anotar temprano para manejar los tiempos y evitar que la ansiedad se apodere del equipo. Con Iván Bulos que estará al mando de manera momentánea, necesitan si o si los puntos.

Iván Bulos asumirá el cargo de manera momentánea con el equipo rimense. (Foto: Sporting Cristal)

CD Moquegua, bajo la dirección de Jaime Serna, llega tras una derrota ajustada 1-2 ante Cusco FC. Actualmente ocupan el puesto 16 con 7 puntos, producto de un inicio irregular en su primera temporada en la máxima categoría. Sin embargo, ya han demostrado que pueden sumar de a tres y llegan a Lima con la mentalidad de “no tener nada que perder y mucho que ganar”.

El morbo del partido lo ponen Carlos Grados y Juan Diego Lojas, exjugadores de Cristal que ahora defienden los colores moqueguanos. Grados, formado en La Florida, será el encargado de detener los ataques de su antiguo club. El equipo de Serna se caracteriza por ser combativo y ordenado, basando su esperanza en la disciplina táctica que los llevó al ascenso en 2025.

Se espera que el equipo de Moquegua plantee un 4-5-1 muy compacto, cerrando los pasillos interiores para obligar a Cristal a tirar centros. Saben que el desgaste físico y la presión del público local pueden jugar a su favor si mantienen el cero durante el primer tiempo. Las transiciones rápidas y la pelota parada serán sus mejores armas para intentar silenciar el Alberto Gallardo.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. CD Moquegua se disputará este viernes 3 de abril en el Estadio Alberto Gallardo. El partido está programado para iniciar a las 11:00 a.m., hora peruana, con pocas localidades disponibles por la gran expectativa entre los hinchas bajopontinos.

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