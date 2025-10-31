Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: fecha, hora y canales de TV por Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 01 de noviembre en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, en un compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 3:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo clave para los celestes en su objetivo de llegar a los play-offs para definir puestos de Copa Libertadores, y también para los de Cutervo, que quieren seguir alejándose de los puestos de descenso.

Sporting Cristal se juega sus últimas cartas en la lucha un puesto de clasificación a Copa Libertadores, ubicado en los primeros puestos, pero con la obligación de ganar para no depender de otros resultados. El equipo viene de una racha irregular de derrotas, dos en sus últimos tres juegos, y necesita imponer su jerarquía en este complicado desplazamiento.

El equipo rimense se caracteriza por su alta capacidad ofensiva, con 21 goles anotados en 14 partidos, siendo el segundo ataque más productivo de la tabla. El equipo intentará imponer su estilo de posesión y circulación de balón, con la esperanza de que su mediocampo creativo descomponga la defensa local.

El historial reciente favorece ampliamente a los ‘celestes’, que ha ganado seis de los últimos 11 enfrentamientos, con solo dos triunfos para Comerciantes Unidos. Los tres últimos cruces han sido victorias celestes, y su último enfrentamiento terminó 2-0 en el Apertura. Cristal deberá superar la historia reciente y la dificultad de la cancha para mantenerse en la cima.

Comerciantes Unidos, por su parte, llega a su penúltimo partido de liga en Cutervo con la motivación de dar un golpe de autoridad y escalar posiciones en la tabla. Ubicados en la zona media, necesitan puntos para asegurar su permanencia en la primera división, según los puestos de la tabla acumulada. La victoria en casa es el gran objetivo.

La “Águilas Cutervinas” se hacen fuertes en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, donde el factor climático y la cancha son sus aliados naturales. El equipo intentará aprovechar su racha reciente de cinco partidos sin perder, tres victorias y dos empates, para complicar a la visita. Su defensa será clave para resistir el ataque rimense.

Se espera que Comerciantes Unidos mantenga un esquema de bloque medio-bajo para evitar que Cristal elabore con comodidad. Buscarán ser intensos en la marca y aprovechar cualquier error en la salida del rival. Su éxito dependerá de la capacidad de su defensa para anular a los delanteros de Cristal y contragolpear con precisión.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos está programado para este sábado 1 de noviembre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se disputará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

