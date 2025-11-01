Este sábado, Sporting Cristal volvió a la victoria en el partido ante Comerciantes Unidos (4-1), desde la ciudad de Cutervo. Los celestes arrastraban una racha de dos derrotas consecutivas; sin embargo, supieron reponerse de visita para quedar cerca de asegurar el puesto 4 en la tabla de posiciones acumulada. Paulo Autuori, DT del equipo, habló sobre el momento del club, pero también aprovechó para dejar una críticas a las instalaciones del estadio Juan Maldonado Gamarra, dejando también un ‘dardo’ a la organización del fútbol peruano.

“Ante un rival que está peleando y hay que felicitar la manera en que se metieron al partido pero para mí no es sorpresivo porque como he hablado con ellos (sus jugadores), había que mantener la tranquilidad. Nosotros sabemos cuándo jugamos bien, cuándo jugamos mal y el previo no fue un mal partido pero no logramos tener eficacia. Hoy sí y felicitaciones a los muchachos”, inició en conferencia de prensa.

Consultado por su visita a la ciudad de Cutervo por primera vez, Autuori agradeció la hospitalidad recibida, dejando claro también que “el tema social es importante para los equipos de la capital que van a provincia”. Sin embargo, dejó clara su postura sobre la organización de la Liga 1: “La equidad en el fútbol peruano está lejos de pasar”.

El DT puso la situación de Barcelona como ejemplo: “Iba a jugar en Miami un partido y los jugadores de Barcelona y de otros equipos dijeron que iba a cambiar la equidad deportiva. Acá cambiamos un montón y con justificativos que no tienen sentido”.

En esa misma línea, agregó: “Me gustaría saber qué hacen los responsables de la inspección en los estadios, el estadio es muy bueno pero hay que cuidar el tema de higiene, del espacio. Donde se hacen los masajes es el mismo sitio donde uno hace sus necesidades, eso no puede pasar”.

Por otro lado, restó importancia a las críticas por las derrotas que sufrió ante Universitario de Deportes y Los Chankas, ambas en condición de local. Para el estratega brasileño, el equipo está realizando algunas variaciones que evidencian los cambios de sistema.

“Contra la ‘U’ hicimos un partidazo, contra Los Chankas tuvimos un montón de posibilidades, incluso un penal. La importancia que doy a las críticas tiene el mismo valor que un cero a la izquierda porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo, queremos construir un equipo con variaciones”, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

