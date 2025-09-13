Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en el cruce correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, donde ambos equipos están con la extrema urgencia de sumar de a tres por la necesidad de no despegarse de la parte alta de la tabla de posiciones donde son los grandes perseguidores de Universitario.

Sporting Cristal llega después de disfrutar, como todos los equipos, de algunos días de para por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, recuperó a uno de sus jugadores emblema como es el caso de Yoshimar Yotún, que se apuntó como titular en los últimos dos partidos de la Selección Peruana.

A su vez, a pesar de que no sumó minutos, Luis Abram también se reincorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de Paulo Autuori. El recién llegado fue protagonista del último duelo que disputó el cuadro ‘rimense’ en la Liga 1, donde terminó empatando con un resultado de 2-2 frente a UTC en el Alberto Gallardo.

Dicho empate lo puso contra las cuerdas en la tabla de Torneo Clausura pues no logró marcar una diferencia contra Universitario que se posiciona en el primer lugar, debido a que se eliminaron los puntos que el conjunto de La Florida ganó sobre Deportivo Binacional.

Sporting Cristal empató 2-2 con UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Por su parte, Cusco FC también llega de un gran momento, es otro de los alentadores del torneo ubicándose en el tercer lugar de la tabla. Este equipo también sufrió con la reducción de puntos debido a que ya habían disputado su duelo con el ‘Poderoso del Sur’, por lo que quedaron relegados a dicha posición.

En su último compromiso, se enfrentó ante un rival que poco a poco ha ido ganando terreno aunque con cierta polémica. Se trata de Juan Pablo II, que frenó al cuadro ‘dorado’ solo porque tuvo superioridad numérica tras dos expulsiones que dejaron con menos hombres en cancha al equipo de Rondelli.

Sin embargo pudieron rescatar por lo menos un punto para no alejarse tanto del primer lugar de la tabla. Para este compromiso, tras las rojas mostradas, ni Álex Custodio ni Carlos Gamarra podrán ser utilizados hasta que cumplan con su fecha de suspensión, aún para la novena jornada.

Cusco FC en su último partido se enfrentó con Juan Pablo II igualando sin goles. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cusco FC?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 12:30 a.m. del lunes 15 de septiembre.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, con la transmisión exclusiva de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Cusco FC?

