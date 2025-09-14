Después de varias jornadas en las que había podido rescatar puntos positivos de manera consecutiva, superando el mal momento que vivieron en la primera mitad de año, un duro golpe vivió Sporting Cristal en la ciudad imperial, cayendo estrepitosamente frente a Cusco FC. Con la pérdida de puntos el cuadro rímense se aleja del objetivo de ganar el título de Torneo Clausura y los próximos duelos se le vendrán cuesta arriba. Sabiendo esto era necesario hacer una reflexión sobre el desempeño del equipo, por lo que Miguel Araujo sacó a relucir lo que les faltó.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Comisión de Apelaciones respondió a Alianza Lima por sanciones a Garcés, Gorosito y Zambrano
- La verdad de Martín Cauteruccio: el por qué de su salida de Sporting Cristal para llegar a Bolívar
- ¿Más peruanos a Pakistán? Nolberto Solano decidió renovar su comando técnico y pidió gente de confianza
- Ricardo Gareca en la mira de Venezuela: el proyecto que busca convencer al ‘Tigre’ para llevarlos al Mundial
- Calculadora Champions League: resultados, tabla de posiciones y pronósticos de la Fase de la Liga de la UEFA