En un duelo de tanta importancia, lo que se espera es que la terna arbitral no tome protagonismo dentro de la influencia del juego, todo lo contrario pues debería ser un apoyo para impartir justicia y que el fútbol logre ser más vistoso para el público. Sin embargo, el arbitraje en nuestro país cada jornada siempre tiende a generar polémica por las malas decisiones que se toman, es así pues que el partido de ida entre Sporting Cristal y Cusco FC no fue la excepción, donde el ex-presidente de la CONAR, Winston Reátegui, volvió a explicar jugadas puntuales que no debieron pasar desapercibidas.

Más allá del pésimo estado del campo, en el primer duelo de la final de los play-offs no faltó la polémica arbitral que se terminó centrando en un jugador del cuadro ‘cervecero’, que fue el que finalmente terminó quedándose con ese primer triunfo que lo pone en ventaja previo a su visita a Cusco.

Ante esto, lo primero que mencionó Reátegui, fue la pasividad que tuvo Augusto Menéndez, que fue el juez principal del partido, para con algunas jugadas que debieron ser amonestadas. “Deberían tomar la mejor decisión y que no sientan que solo amonestan a los jugadores cusqueños”, inició diciendo.

Sporting Cristal se llevó el triunfo por la mínima diferencia ante Cusco FC. (Foto: GEC)

En ese sentido continuó mencionando que dicha falta de actitud, lo llevó a no sacar las tarjetas correspondientes al juego. “Esta falta es una falta clara, pero él llega y simplemente actúa de una forma pasiva. ¿Y que debió seguir después? Una amonestación, pero no hubo hasta el segundo tiempo”, añadió.

Lo que sucedió es que, en el primer tiempo, Rafael Lutiger -que tuvo que ser titular como central ante la ausencia de Luis Abram- cometió una infracción han realizar un cierre temerario hacia el capitán de su rival, Nicolás Silva, pero que no fue amonestado por Menéndez, y al ser una falta de tarjeta amarilla tampoco el VAR puede influir en la misma.

Ya para el segundo tiempo, el mismo jugador comete una infracción en contra del delantero del cuadro imperial, que si tuvo una sanción de por medio, pero que, en palabras de el ex-árbitro, debió ser la segunda. “Ya en esa última jugada, él va con todo, no quiere jugar el balón y va a chocar a Callejo. Incluso levanta el brazo, lo que debió haber sido su segunda amarilla”, indicó.

Finalmente, fue tajante en decir que el zaguero no debió culminar los 90 minutos del partido. “Si nos ceñimos, debió ser expulsado el jugador de Sporting Cristal: por una amonestación en el primer tiempo, pero que no fue amonestado, y en el segundo tiempo con esta falta que si es tarjeta amarilla. Por lo que Lutiger debió irse expulsado”, concluyó.

La falta que Rafael Lutiger cometió y con la que pudo haberse ganado su segunda amarilla. (Foto: Captura L1 Max)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de la victoria por 1-0 en el Estadio Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el partido correspondiente a la vuelta de la final de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el domingo 14 de diciembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR