Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: fecha, horarios y canales de TV por Liga 1 2025

Sporting Cristal visitará este domingo 19 de octubre a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 5:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa por la necesidad de los celestes de sumar para seguir en la pelea por el título del torneo, al igual que el ‘pedacito del cielo’ que también estuvo por varias jornadas en el TOP 5 de la tabla.

Sporting Cristal se mantiene firme en la lucha por el liderato del Torneo Clausura, destacando por su alta posesión de balón y su capacidad goleadora. El equipo rimense, reconocido por su vocación ofensiva, es uno de los conjuntos con la mejor diferencia de goles del torneo, demostrando un equilibrio entre ataque y defensa.

La principal prueba para los celestes es superar el desafío físico de la altura. El cuerpo técnico buscará que el equipo mantenga su estilo de posesión elaborada, obligando al rival a correr detrás del balón. La clave estará en la gestión de los tiempos y en la calidad técnica de sus mediocampistas para no caer en el ritmo impuesto por el local.

El historial reciente favorece a los ‘rimenses’, que ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos desde el ascenso de Garcilaso, con un solo empate. Los partidos suelen ser abiertos y de alta anotación; de hecho, el empate más recordado fue un vibrante 4-4 en Cusco. Cristal llega con la tendencia histórica a su favor, pero sabiendo que Garcilaso siempre complica en casa.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a esta Fecha 15 buscando estabilizar su irregular rendimiento en el Torneo Clausura. A pesar de lograr una valiosa victoria como visitante ante Juan Pablo II, el “Pedacito de Cielo” ha sufrido reveses recientes, incluyendo goleadas. El equipo debe volver a hacer de su localía en el Cusco su principal fortaleza.

El principal punto de Garcilaso será utilizar la altitud del Inca Garcilaso de la Vega como su mayor aliado para desgastar al rival costero. No obstante, el desafío pasa por equilibrar la defensa, ya que el equipo ha encajado una alta cantidad de goles en sus últimos partidos. La concentración en el fondo será vital.

El conjunto cusqueño se enfocará en un esquema de presión alta y transición rápida, buscando aprovechar cualquier error en la salida de balón de Cristal. La gestión del esfuerzo físico y la eficacia de su delantero centro, que se ha consolidado como el goleador histórico del club, determinarán sus posibilidades de sumar.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso está programado para este domingo 19 de octubre desde la 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 12:30 a.m. del lunes 20.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

TE PUEDE INTERESAR