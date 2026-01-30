Sporting Cristal siempre es un candidato a considerar por la pelea del título nacional de la Liga 1, y este fin de semana hará su estreno oficial de la temporada en condición de visita ante el complicado Deportivo Garcilaso, en la jornada inaugural del Torneo Apertura. El equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori quiere empezar con pie derecho su lucha por el campeonato.

Luego de vencer por 3-1 a la Universidad Católica de Quito, en la ‘Tarde Celeste’ celebrada en el estadio Alberto Gallardo, los bajopontinos quedaron listos para enfrentar a su primer rival del año por los puntos.

Lo cierto es que existe gran expectativa por lo que pueda hacer Cristal, tras varios años sin celebrar un título nacional. Como se recuerda, la última vez que ganaron el campeonato fue en 2020 ante Universitario.

Para este objetivo, se ha reforzado con importantes nombres como los brasileños Gabriel Santana y Cristiano da Silva, además del argentino Juan Cruz. A ellos se suma Felipe Vizeu quien llegó sobre la segunda parte de la temporada 2025.

Paulo Autuori continúa con una base de jugadores conformada por Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Martín Távara, Santiago González, y Maxloren Castro.

Con la altura como aliado, Garcilaso logró en 2025 la clasificación a la Copa Sudamericana, y en esta temporada quiere pelear incluso más arriba en la tabla de posiciones para tentar un histórico campeonato. Los celestes del Cusco disputaron un encuentro amistoso el pasado sábado 17 ante Los Chankas por 2-1.

El club cusqueño invitó a su afición al partido de este domingo. (Foto: Garcilaso)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso se disputará este domingo 1 de enero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para iniciar a la 1:00 p.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel celeste. Se espera una importante cantidad de hinchas de ambos clubes.

TE PUEDE INTERESAR