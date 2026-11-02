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Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).
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FC Cajamarca no puede permitirse otro tropiezo. El equipo visitante se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y necesita sumar en Lima para evitar que la situación se vuelva todavía más complicada.