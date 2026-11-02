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Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, DGO y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan por el Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan por el Torneo Clausura 2026. (Diseño: Depor)
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FC Cajamarca no puede permitirse otro tropiezo. El equipo visitante se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y necesita sumar en Lima para evitar que la situación se vuelva todavía más complicada.

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El equipo rimense necesita demostrar que su última victoria no fue casualidad. Sporting Cristal viene de superar a Alianza Lima en un encuentro intenso y buscará mantener esa efectividad ofensiva frente a FC Cajamarca.

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Hernán Barcos tendrá un partido especial. El delantero argentino fue protagonista en la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal durante el Apertura, pero ahora defenderá la camiseta celeste y buscará aplicar la ley del ex.

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El antecedente entre ambos equipos añade un ingrediente especial. FC Cajamarca derrotó 3-1 a Sporting Cristal en el Torneo Apertura y ahora los rimenses tendrán la oportunidad de cobrarse aquella derrota en el Alberto Gallardo.

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Los celestes tienen una oportunidad importante para recuperar el liderato. Universitario ya hizo su tarea ante Atlético Grau y ahora Sporting Cristal necesita responder en casa para no perder terreno en la lucha por el Clausura.

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FC Cajamarca llega golpeado a Lima. El equipo norteño perdió 3-1 frente a UTC en su última presentación y acumula cinco partidos sin ganar, una racha que buscará cortar ante uno de los candidatos al título.

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El Alberto Gallardo será escenario de un encuentro con dos realidades completamente distintas. Sporting Cristal pelea por el campeonato, mientras que FC Cajamarca necesita puntos para escapar de la zona comprometida de la tabla acumulada.

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Santiago González se convirtió en el héroe celeste frente a Alianza Lima. El argentino marcó el gol decisivo en los descuentos y ahora espera volver a ser protagonista en un partido donde Sporting Cristal necesita sumar de a tres.

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La recta final del campeonato comienza a sentirse en La Florida. Sporting Cristal sabe que cada punto puede ser determinante y buscará superar a FC Cajamarca para mantenerse en la pelea por el título nacional.

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Sporting Cristal no tiene margen para distraerse. Universitario venció 3-1 a Atlético Grau y alcanzó los 30 puntos, por lo que los celestes, con 28 unidades, necesitan ganar para recuperar el primer lugar del Clausura.

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El equipo de Roberto Mosquera llega motivado por su última presentación. La victoria ante Alianza Lima, en un partido que se definió en los descuentos, fortaleció la confianza de los rimenses, que ahora buscarán trasladar ese impulso al Alberto Gallardo.

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Sporting Cristal vuelve a tener una prueba importante en el Torneo Clausura. Después de vencer 3-2 a Alianza Lima con un agónico gol de Santiago González, los celestes reciben a FC Cajamarca con la obligación de ganar para recuperar la punta que, momentáneamente, está en manos de Universitario.

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Sporting Cristal llega con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sus propios resultados. La lucha por el primer lugar promete emociones hasta el final.

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FC Cajamarca tendrá una prueba exigente frente a uno de los candidatos al título. El cuadro visitante intentará dar la sorpresa y complicar los planes celestes.

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Sporting Cristal no quiere dejar escapar puntos en este tramo decisivo de la temporada. Una victoria podría acercarlos a su objetivo de conquistar el Clausura.

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¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. FC Cajamarca?

La transmisión del partido Sporting Cristal vs. FC Cajamarca estará a cargo de Liga 1 MAX en Perú. También podrá seguirse vía streaming a través de L1 Play. Asimismo, los aficionados podrán mantenerse informados con la cobertura minuto a minuto de Depor.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. FC Cajamarca?

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se enfrentan este lunes 2 de noviembre, desde las 3:30 p.m., en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

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El partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca es válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca.

¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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