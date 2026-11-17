Aunque la temporada 2026 todavía no termina, los clubes de la Liga 1 ya empezaron a mover sus fichas para armar sus planteles de cara al próximo año. Algunos equipos tienen negociaciones avanzadas, otros comenzaron a definir las salidas de futbolistas y también aparecen nombres importantes en el radar de los principales protagonistas del campeonato. El mercado de pases del 2027 empieza a tomar forma y promete varios movimientos interesantes.

Uno de los primeros refuerzos que ya tiene encaminado Sport Huancayo es Marcos Lliuya. El mediocampista volverá al ‘Rojo Matador’ después de jugar la temporada 2026 con UTC, equipo que perdió la categoría. De esta manera, el futbolista de 34 años regresará a una institución donde permaneció durante casi diez años y en la que dejó una huella importante.

En Cusco FC también se esperan cambios importantes. Juan Manuel Tévez no continuará en el equipo para la próxima temporada, decisión que fue confirmada por el gerente deportivo Rolando Escajadillo. Miguel Silveira también aparece entre los nombres que no seguirán en la institución, por lo que el comando técnico de Javier Rabanal tendrá que evaluar alternativas para reestructurar su plantel.

Otro equipo que empieza a definir su planificación es Cienciano. Carlos Garcés ya renovó oficialmente hasta la temporada 2027, mientras que Cristian Souza también está en los planes de continuidad: el propio uruguayo contó que el club le manifestó su intención de renovarlo. En cuanto al comando técnico, todo apunta a que Horacio Melgarejo no seguirá al frente del primer equipo, luego de recibir una suspensión de 14 fechas y una multa de 10 UIT.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de André Carrillo. El volante nacional aparece como una posibilidad para Alianza Lima de cara al 2027, luego de que desde Brasil informaran que tendría pocas opciones de continuar en Corinthians y que ya existirían conversaciones con el cuadro blanquiazul. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo confirmado y el futbolista mantiene contrato con el ‘Timao’ hasta diciembre de 2026.

Marcos Lliuya volverá a Sport Huancayo para la temporada 2027. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Universitario de Deportes ya tiene asegurado un fichaje de jerarquía para la próxima temporada. Se trata del ecuatoriano Carlos Gruezo, quien llegó a un acuerdo total con la institución merengue para incorporarse como agente libre y firmar un contrato por dos temporadas. El mediocampista mundialista se sumará al plantel crema en el 2027 y será una de las novedades del equipo para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Otro futbolista que despierta interés es Piero Magallanes. El extremo de Sport Huancayo, que tuvo una destacada temporada y llegó a la Selección Peruana, está en el radar de los principales clubes del campeonato. Alianza Lima ha mostrado interés en sus servicios y también se ha hablado de la atención de Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, tiene contrato vigente con el ‘Rojo Matador’ hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier negociación deberá pasar por la directiva huancaína.

Finalmente, Sport Boys también comenzó a asegurar piezas importantes para su proyecto del centenario. Hernán Da Campo ya renovó oficialmente y continuará en el Callao hasta finales de 2030. En el caso de Carlos Zambrano, el defensor llegó a un acuerdo de palabra para extender su vínculo durante toda la temporada 2027, aunque todavía falta formalizar su nuevo contrato. De esta manera, el conjunto rosado busca mantener una base de experiencia para afrontar un año especial en su historia.

Carlos Gruezo llegó a un acuerdo con Universitario por un contrato de dos temporadas. (Foto: Getty Images)

Altas, bajas, renovaciones y rumores de la Liga 1 2027:

ADT

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Alianza Atlético

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Alianza Lima

Altas Bajas Renovaciones Rumores André Carrillo Renato Tapia Piero Magallanes

Atlético Grau

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Cienciano

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Garcés Christian Souza

Comerciantes Unidos

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Cusco FC

Altas Bajas Renovaciones Rumores Juan Manuel Tévez Miguel Silveira

Deportivo Garcilaso

Altas Bajas Renovaciones Rumores

CD Moquegua

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Melgar

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Juan Pablo II College

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Los Chankas

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Sport Boys

Altas Bajas Renovaciones Rumores Hernán Da Campo Carlos Zambrano

Sport Huancayo

Altas Bajas Renovaciones Rumores Marcos Lliuya

Sporting Cristal

Altas Bajas Renovaciones Rumores

Universitario

Altas Bajas Renovaciones Rumores Carlos Gruezo

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