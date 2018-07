El Torneo Apertura vuelve este fin de semana y el partido Sporting Cristal vs. Melgar será uno de los más esperados de la fecha. Al respecto, el defensa ecuatoriano del 'Dominó' John Narvaez (27) contó que guarda una bonita amistad con el goleador celeste Emanuel Herrera (31), pero el domingo no tendrá contemplaciones a la hora de marcarlo.

"Me dará mucha alegría verlo. Jugamos juntos en Emelec y somos amigos, pero en la cancha cada uno ve el beneficio de su equipo. Me conoce muy bien, como yo a él, por lo que no debemos descuidarlo. Es un buen jugador", indicó el norteño a Depor .

Narvaez detalló que el delantero argentino fue clave en su decisión de venir a Melgar esta temporada. Herrera jugó en el 'Dominó' la primera parte del año pasado y le contó su experiencia al zaguero, quien no lo dudó y aceptó.

"La verdad, ya tenía una idea de cómo era el equipo y la ciudad, pero él me dio más seguridad", precisó el ecuatoriano sobre Emanuel, quien disputa su segunda temporada en el fútbol peruano acompañado de los goles.

John Narvaez y Emanuel Herrera jugaron junto en Emelec en el 2015. (Getty Images) John Narvaez y Emanuel Herrera jugaron junto en Emelec en el 2015. (Getty Images) Getty Images

El partido entre Sporting Cristal y Melgar promete muchas emociones en el estadio Alberto Gallardo. Ambos igualan en el segundo lugar del Apertura con 11 puntos, al igual que Sport Rosario. El vencedor podría tomar la punta en caso Alianza Lima, con 12, tropiece.

John Narvaez habló de su relación con Emanuel Herrera. (AFP/Alan Mayta)

