A pesar del dolor que significó perder por 8-0 ante Sporting Cristal , el arquero de Sport Rosario Juniors Barbieri salió al frente. A través de su cuenta de Twitter, el meta escribió una emotiva carta en que lamenta lo ocurrido y trata de darse fuerzas para levantar el ánimo.

"Siempre traté de ser el mejor y dar la cara. Júzguenme si así lo desean, pero mi personalidad nadie la va a cambiar. Sé que vendrán mejores tiempos", empezó el portero de 22 años.

"Sé que vendrán mejores tiempos. No creo merecer esto y menos perder así contra el equipo con el que siempre me he querido mostrar para volver. Dios tarda, pero llega", agregó Juniors Barbieri.

El tuit del arquero de Sport Rosario. El tuit del arquero de Sport Rosario. USI

Sport Rosario se presentó ante Sporting Cristal, en el estadio Rosas Pampa, con una oncena alterna debido a que los titulares decidieron no jugar como protesta a la falta de pagos. A pesar del esfuerzo, los huaracinos no soportaron el nivel de los rimenses.

Juniors Barbieri recibió el respaldo de sus colegas a través de la misma red. La mayoría coincidió que los dirigentes son los mayores responsables de que Sport Rosario se despida con esa imagen de la Primera División.

