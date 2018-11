Sporting Cristal vs. Sport Rosario | EN VIVO | VÍA GOLPERÚ | TV GRATIS POR INTERNET | ONLINE | LIVE | juegan por la fecha 15 del Torneo Clausura, desde las 8:00 p.m., en el estadio Rosas Pampas. El equipo de Mario Salas saldrá con un equipo alterno, debido a que el estratega chileno priorizará el cuidado de sus principales figuras, teniendo en cuenta la final que disputará para definir al campeón nacional.



Sporting Cristal vs. Sport Rosario significará el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura. Mario Salas probará nuevas armas en la última fecha, porque su prioridad está enfocada en disputar la final del Descentralizado 2018. Emanuel Herrera no estará en el once titular.

Olivares podría dejar Sporting Cristal el próximo año. Sporting Cristal vs. Sport Rosario EN VIVO VÍA GOLPERÚ | por la fecha 15 del Torneo Clausura. (Foto: USI)

Sporting Cristal tuvo problemas para viajar a la ciudad de Huaraz. Por mal tiempo, el plantel no pudo abordar el avión que los llevaría a su destino. Así que decidieron viajar por tierra para evitar cualquier tipo de complicación.

Sporting Cristal ya está pensando en la gran final que disputará ante Alianza Lima o Melgar. El conjunto celeste partió a la ciudad de Huaraz reservando a algunos de los futbolistas titulares de la primera plantilla.

Mario Salas, entrenador de Sporting Cristal, decidió que Emanuel Herrera, Renzo Garcés y Omar Merlo se queden en Lima. Los mencionados tienen dos tarjetas amarillas y, para evitar alguna suspensión, tendrán descanso.

El técnico chileno ha incluido en la lista de viajeros a Horacio Calcaterra y Patricio Álvarez. El mediocampista y el guardameta se unieron a la plantilla después de participar con la selección peruana en la fecha doble de FIFA.

Con el choque en el estadio Rosas Pampas, el cuadro cervecero se despedirá del Torneo Clausura. Cabe señalar que Cristal clasificó directamente a la final de la competición tras ganar el Torneo de Verano y el Apertura.

Por su lado, con problemas económicos y deportivos durante todo el año, Sport Rosario se despide en casa de la máxima división del fútbol peruano.

Sport Rosario vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Sport Rosario : J. Barbieri, G. Belandres, Valdiviezo, J. Tapia, Joaquín Aguirre, S. Ternero, C. Uribe, A. del Castillo, R. Andía, M. Manco y M. Álvarez.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, R. Revoredo, J. Cazulo, J. Céspedes, J. Ballón, F. Ysique, J. Mejía, G. Costa, M. López y C. Olivares