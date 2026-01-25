Descentralizado 

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO vía Liga 1 MAX: minuto a minuto gratis por internet

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 25 de enero por la ‘Tarde Celeste 2026’. Sigue la transmisión por Liga 1 MAX y el minuto a minuto de Depor.

Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la 'Tarde Celeste 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se enfrentan por la 'Tarde Celeste 2026'. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador está programado para iniciar a las 4:00 p.m. de este domingo 25 de enero, con dos horas más en países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Previa

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador?

El partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador se verá por la señal de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Zapping, Claro Video y Fanatiz.

Previa

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario para el encuentro entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador.

Previa

Este partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador es válido por la 'Tarde Celeste 2026'.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas