FC Cajamarca, nuevo inquilino de la Liga 1 desde esta temporada, todavía no ha sumado triunfo alguno en las tres primeras jornadas del Torneo Apertura 2026, registrando dos empates y una derrota. Sin embargo, más allá de los deportivo, el club cajamarquino ha sido apuntado en las últimas horas por presuntas irregularidades en los contratos de dos futbolistas, situación que también involucra a Hernán Barcos.

Según la carta remitida por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), los contratos de los jugadores Nilson Loyola y Emmanuel Páucar no han sido registrados de manera formal en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que hasta la fecha no han podido disputar un solo partido de lo que va de la temporada.

“Nos dirigimos a ustedes para solicitarles puedan regularizar la situación contractual de nuestros asociados, los señores: Nilson Loyola Morales y Enmanuel Páucar Reyes, quienes vienen trabajando en vuestra institución desde el 02 de enero del 2026 conforme al contrato de trabajo que suscribieron con ustedes”, se lee en el documento firmado por gerente general de la SAFAP, Fernando Revilla.

Si bien Loyola y Páucar fueron contactados por el club a finales de diciembre y firmaron sus contratos a inicios de enero, FC Cajamarca no ha cumplido con inscribirlos y eso no solo los está perjudicando deportivamente, sino también desde lo económico. Según señala la SAFAP, ambos futbolistas no han recibido sus remuneraciones de enero, a diferencia del resto de jugadores del cuadro ‘cajacho’.

El reclamo de la SAFAP que involucra a Hernán Barcos. (Imagen: SAFAP)

Desde el marco legal, la SAFAP señala que el hecho de que estos contratos no hayan sido registrados, “afecta su derecho a la ‘ocupación efectiva’, no solo entendida como el derecho a no ser separados de las actividades preparatorias del primer equipo del club, sino también los priva de su expectativa a participar en las competiciones oficiales. Es decir, se encuentran privados de ejercer normalmente su profesión”.

¿Por qué Hernán Barcos está involucrado en este problema? Según informó RPP Noticias, el entorno de los futbolistas involucrados señalan que fue el propio exjugador de Alianza Lima quien los contactó para que se sumen al proyecto deportivo de FC Cajamarca. El ‘Pirata’ fue contactado por dicho medio para que dé sus descargos, pero no emitió respuesta alguna.

Recordemos que, tras su salida de Alianza Lima, Barcos fue contratado por la institución cajamarquina para ser el estandarte ofensivo del equipo y uno de los líderes del plantel dirigido por Carlos Silvestri. No solo eso, pues según pudo revelar el propio jugador, también estuvo involucrado en la dirección deportiva y la llegada de algunos futbolistas pasaron por su recomendación.

Nilson Loyola firmó por FC Cajamarca tras su último paso por Juan Pablo II College. (Foto: Juan Pablo II College)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Sport Huancayo, FC Cajamarca volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

