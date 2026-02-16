Hace unos días una revelación puso en alerta a los hinchas de Universitario de Deportes, por lo que hubiera significado la llegada de un futbolistas de su envergadura: William Carvalho, campeón de Europa con Portugal y amigo de mil batallas de Cristiano Ronaldo, fue ofrecido al área deportiva. Si bien el fichaje no se concretó, desde que dicha información salió a la luz se generaron muchas interrogantes sobre por qué no hubo una propuesta formal por parte de la ‘U’.

En una reciente entrevista con el programa Tiempo Crema, Álvaro Barco fue consultado sobre William Carvalho y si realmente fue verdad que estuvo en el radar de Universitario en este mercado de pases. Y es que, pese a que esto no se dio, llamó mucho la atención que un futbolistas de su recorrido haya podido llegar a la Liga 1.

El director deportivo de la ‘U’ relató que el acercamiento se dio a través de un tercero, quien fue la persona encargada de llevar al nombre de Carvalho como una posibilidad. En esos momentos el volante de 33 años había terminado su contrato con el Pachuca de México y estaba buscando cambiar de aires.

William Carvalho quedó libre tras no renovar con Pachuca. (Foto: Getty Images)

Barco confirmó que sí existió un diálogo con el entorno del mediocampista, pero en ese momento también estaban a la expectativa de lo que pudiera pasar con las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Además, el tema económico era un impedimento muy fuerte: las pretensiones del portugués eran muy altas.

“Sí lo ofrecieron al club, pero el cupo de extranjeros estaba complicado por lo que venía pasando, ya que estábamos esperando a que se nacionalicen los dos (Williams Riveros y Matías Di Benedetto), pero es verdad que por el tema económico también era muy complicado”, explicó el directivo merengue.

Si bien Barco destacó la calidad de un jugador como Carvalho, explicó que en la ‘U’ siempre priorizarán lo económico. “Ya la plantilla estaba ciertamente cerrada. Siempre digo yo que, cuando se trata de un jugador sumamente diferente, siempre las puertas están abiertas, pero que tiene que ir acorde a un tema económico”, explicó.

En esa misma línea, Álvaro Barco recalcó que esta administración encabezada por Franco Velazco no cometerá cualquier locura por fichar a algún futbolista, por más que este tenga los galones suficientes y la jerarquía necesaria para ‘romperla’ en la Liga 1.

“En ese sentido, no soy partícipe de hacer propuestas económicas que tengan recursos variables y que estén condicionados. Creo que tenemos que ser serios en ese sentido. Si bien es cierto que siempre hay alguna apuesta y cierto riesgo, pero tampoco vamos a ir hipotecando al club”, aseveró.

William Carvalho levantó la Eurocopa 2016 con la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de febrero las 4:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

