La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma incluso antes de que ruede el balón, y uno de los momentos clave para los clubes sudamericanos se vivirá en los próximos días. La Conmebol oficializó la fecha del sorteo de las fases preliminares, evento que marcará el inicio administrativo del torneo y definirá los primeros obstáculos para varios equipos del continente. En Perú, la atención está puesta especialmente en Alianza Lima y Sporting Cristal, que deberán iniciar su camino internacional desde etapas previas, en un contexto que exige planificación anticipada y máxima precisión deportiva.

En lo que respecta al panorama peruano, Universitario de Deportes y Cusco FC aseguraron su presencia directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras los resultados obtenidos en la temporada 2025. Ambos evitarán las rondas preliminares y aguardarán el sorteo principal de marzo.

La situación es distinta para Alianza Lima, que finalizó la Liga 1 2025 como Perú 4 luego de caer en los playoffs. Este escenario obliga al conjunto blanquiazul a disputar la Fase 1, tal como ocurrió en la edición anterior, con la exigencia de superar hasta tres llaves eliminatorias para alcanzar la fase de grupos.

Entre los posibles rivales que podría enfrentar Alianza Lima en esta primera instancia aparecen clubes como Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y Deportivo Táchira de Venezuela, además de equipos bolivianos y ecuatorianos que aún deben definir su ubicación final en los bombos según el ranking Conmebol.

Por su parte, Sporting Cristal quedó relegado a disputar las fases preliminares luego de perder por 2-1 en el marcador global ante Cusco FC, en el duelo que otorgaba el cupo directo como Perú 2. De esta manera, el cuadro rimense ingresará desde la Fase 2 del certamen continental.

El sorteo también servirá para establecer el camino del denominado Perú 3, plaza que corresponderá al equipo que no logró el pase directo a fase de grupos. En ese sentido, Cristal conocerá en esta ceremonia a su primer rival internacional del 2026.

Arrancar la competencia desde estas instancias implica comenzar la actividad oficial muy temprano en la temporada, ya que la Fase 1 se disputará desde inicios de febrero, con llaves de ida y vuelta que obligan a una preparación acelerada y una logística exigente.

Además del aspecto deportivo, el sorteo permitirá a los clubes peruanos ordenar calendarios, definir viajes internacionales y ajustar detalles administrativos en un torneo que no admite margen de error desde el primer cruce.

Alianza Lima y Sporting Cristal se vieron las caras por la semifinal de los Playoffs de la Liga 1. Foto: GEC

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores?

Los detalles logísticos de la ceremonia han sido confirmados a través de los canales oficiales. Según informó la cuenta de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre. La cita está pactada para iniciar a las 10:00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en la sede central de la entidad, ubicada en Luque, Paraguay.

¿En dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo oficial de la fase preliminar de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, y conocerán los rivales en la web de Depor.

