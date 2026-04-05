Alianza Lima y Los Chankas son los líderes del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images / Los Chankas / Cienciano)
Alianza Lima y Los Chankas son los líderes del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images / Los Chankas / Cienciano)

Este fin de semana se disputará una nueva jornada del , donde poco a poco vamos conociendo a los clubes candidatos que pelearán hasta el final por el título de la . Luego de un breve receso por los partidos de la Selección Peruana en la fecha FIFA de marzo, volvió a rodar la pelota en el campeonato local con el plato fuerte más esperado por todo el país: el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, a disputarse en el Estadio Monumental.

La fecha 9 del Torneo Apertura arrancó con el resultado de la jornada, CD Moquegua derrotó 2-1 a Sporting Cristal. Los goles del cuadro moqueguano fueron obra de Edgar Lastre y Cristian Mejía, mientras que Martín Távara descontó para los rimenses. Con este resultado, Sporting Cristal comienza a alejarse de la pelea por el título del torneo.

Este mismo viernes, Alianza Atlético hizo de local en el Estadio Campeones del 36 contra Atlético Grau, igualando en el clásico piurano. Finalmente, para cerrar los partidos del primer día de la novena jornada, Cienciano, uno de los animadores del certamen, derrotó a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad del Cusco.

Los partidos del sábado 4 de abril comenzaron con el partidazo entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys, donde el ‘Pedacito de Cielo’ remontó el encuentro y se impuso 3-2 a los rosados. Más tarde, en el debut de Miguel Rondelli como entrenador de Melgar –aunque no desde el banquillo–, Cusco FC derrotó 3-1 a los arequipeños y llegará motivados al debut de la Copa Libertadores.

El plato fuerte estuvo durante la noche del sábado, donde Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en el primer clásico de la temporada. Con un gol de Martín Pérez Guedes, los cremas se colocaron a dos puntos del liderato del Torneo Apertura y también llegan entonados al estreno copero ante Tolima en Colombia.

El domingo 5 tendremos dos partidos: El empate de Sport Huancayo 1-1 ante Comerciantes Unidos, mientras que a las 3:30 p.m., Juan Pablo II derrotó 2-1 a UTC en Chongoyape teas dos derrotas consecutivas. La jornada de cerrará definitivamente el lunes 6, con el encuentro entre FC Cajamarca y Los Chankas en el Estadio Héroes de San Ramos, a disputarse desde las 3:00 p.m.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
03/04 FINALSporting Cristal 1-2 CD MoqueguaAlberto Gallardo
03/04 FINALAlianza Atlético 2-2 Atlético GrauCampeones del 36
03/04FINALCienciano 3-2 ADTInca Garcilaso de la Vega
04/04FINALDeportivo Garcilaso 3-2 Sport BoysInca Garcilaso de la Vega
04/04FINALMelgar 1-3 Cusco FCMonumental de la UNSA
04/04FINALUniversitario 1-0 Alianza LimaMonumental
05/04FINALSport Huancayo 1-1 Comerciantes UnidosIPD de Huancayo
05/04FINALJuan Pablo II College 2-1 UTCComplejo Deportivo Juan Pablo II College
06/043:00 p.m.FC Cajamarca vs. Los ChankasHéroes de San Ramón

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 9 6 2 1 12 5 7 20
2 Los Chankas 8 6 2 0 17 10 7 20
3 Cienciano 9 6 1 2 22 12 10 19
4 Universitario 9 5 3 1 12 7 5 18
5 UTC 9 4 2 3 12 11 1 14
6 Cusco 9 4 1 4 12 10 2 13
7 Juan Pablo II 9 4 1 4 15 21 -6 13
8 Comerciantes Unidos 9 3 3 3 13 13 0 12
9 Sporting Cristal 9 3 2 4 16 13 3 11
10 Alianza Atlético 9 2 5 2 9 8 1 11
11 Melgar 9 3 2 4 13 13 0 11
12 Deportivo Garcilaso 9 2 4 3 9 10 -1 10
13 CD Moquegua 9 3 1 5 8 15 -7 10
14 ADT 9 2 3 4 9 12 -3 9
15 Sport Huancayo 9 2 2 5 9 13 -4 8
16 Sport Boys 9 2 2 5 8 12 -4 8
17 Atlético Grau 9 1 4 4 5 10 -5 7
18 FC Cajamarca 8 1 2 5 10 16 -6 5