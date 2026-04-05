Este fin de semana se disputará una nueva jornada del Torneo Apertura, donde poco a poco vamos conociendo a los clubes candidatos que pelearán hasta el final por el título de la Liga 1. Luego de un breve receso por los partidos de la Selección Peruana en la fecha FIFA de marzo, volvió a rodar la pelota en el campeonato local con el plato fuerte más esperado por todo el país: el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, a disputarse en el Estadio Monumental.

La fecha 9 del Torneo Apertura arrancó con el resultado de la jornada, CD Moquegua derrotó 2-1 a Sporting Cristal. Los goles del cuadro moqueguano fueron obra de Edgar Lastre y Cristian Mejía, mientras que Martín Távara descontó para los rimenses. Con este resultado, Sporting Cristal comienza a alejarse de la pelea por el título del torneo.

Este mismo viernes, Alianza Atlético hizo de local en el Estadio Campeones del 36 contra Atlético Grau, igualando en el clásico piurano. Finalmente, para cerrar los partidos del primer día de la novena jornada, Cienciano, uno de los animadores del certamen, derrotó a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad del Cusco.

Los partidos del sábado 4 de abril comenzaron con el partidazo entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys, donde el ‘Pedacito de Cielo’ remontó el encuentro y se impuso 3-2 a los rosados. Más tarde, en el debut de Miguel Rondelli como entrenador de Melgar –aunque no desde el banquillo–, Cusco FC derrotó 3-1 a los arequipeños y llegará motivados al debut de la Copa Libertadores.

El plato fuerte estuvo durante la noche del sábado, donde Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en el primer clásico de la temporada. Con un gol de Martín Pérez Guedes, los cremas se colocaron a dos puntos del liderato del Torneo Apertura y también llegan entonados al estreno copero ante Tolima en Colombia.

El domingo 5 tendremos dos partidos: El empate de Sport Huancayo 1-1 ante Comerciantes Unidos, mientras que a las 3:30 p.m., Juan Pablo II derrotó 2-1 a UTC en Chongoyape teas dos derrotas consecutivas. La jornada de cerrará definitivamente el lunes 6, con el encuentro entre FC Cajamarca y Los Chankas en el Estadio Héroes de San Ramos, a disputarse desde las 3:00 p.m.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 03/04 FINAL Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua Alberto Gallardo 03/04 FINAL Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau Campeones del 36 03/04 FINAL Cienciano 3-2 ADT Inca Garcilaso de la Vega 04/04 FINAL Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega 04/04 FINAL Melgar 1-3 Cusco FC Monumental de la UNSA 04/04 FINAL Universitario 1-0 Alianza Lima Monumental 05/04 FINAL Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos IPD de Huancayo 05/04 FINAL Juan Pablo II College 2-1 UTC Complejo Deportivo Juan Pablo II College 06/04 3:00 p.m. FC Cajamarca vs. Los Chankas Héroes de San Ramón

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: