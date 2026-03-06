El Torneo Apertura continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la sexta jornada, donde se medirán los clubes que comandan la Liga 1. Universitario de Deportes visitará a Los Chankas en el Monumental, pero el duelo de la fecha se protagonizará en Matute con el duelo entre Alianza Lima y Melgar, ambos con recientes eliminaciones en torneos internacionales, pero cerca de la punta del campeonato local. A continuación los duelos de esta jornada.

La jornada arrancó el viernes en el Campeones del 36 con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, que buscan salir de la zona peligrosa del descenso, por lo que los piuranos lograron ganar por la mínima. El sábado se abre otro día lleno de fútbol, desde la mañana cuando CD Moquegua reciba a Sport Huancayo.

Por otro lado, el derbi cajamarquino se vivirá en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, cuando Comerciantes Unidos reciba a UTC en Cutervo. El ‘gavilán’ querrá vencer a las ‘águilas’ para recuperar el liderato de la tabla. Por otro lados, en el Rímac serán protagonistas Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, que a partir de las 4pm jugarán.

Para animar la noche del sábado con unas buenas previas, el Cusco vivirá otro derbi cuando se enfrenten Cusco FC, que está urgido de sumar puntos para salir de la última zona de la tabla, y Deportivo Garcilaso, que buscará seguir subiendo hasta la disputa de los primeros lugares.

El domingo será tranquilo, pues solo habrán 2 partidos y se cerrará temprano la jornada. Para la hora de almuerzo ADT recibirá a Juan Pablo II en Tarma. Pero el plato fuerte del día será con el tricampeón, que volverá a una ciudad que le trae buenos recuerdos como lo es Andahuaylas. Universitario se enfrentará a Los Chankas.

El lunes estará lo verdaderamente intenso, pues el Inca Garcilaso de la Vega tendr+a al recién clasificado a la Fase de grupos de la Copa Sudamericana, frente a un Sport Boys muy cuestionado. Mientras que Matute, sentirá el fuego de un duelo de alta tensión entre Alianza Lima y Melgar, con fuerte historia reciente y donde los arequipeños querrán hacer caer a los ‘blanquiazules’ de lo más alto.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 06/03 FINAL Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca Campeones del 36 07/03 11:00 a.m. Moquegua vs Sport Huancayo 25 de noviembre 07/03 1:15 p.m. Comerciantes Unidos vs UTC Juan Maldonado Gamarra 07/03 3:30 p.m. Sporting Cristal vs A. A. Sullana Alberto Gallardo 07/03 7:00 p.m. Cusco FC vs Deportivo Garcilaso Inca Garcilaso de la Vega 08/03 1:15 p.m. ADT vs Juan Pablo II Unión Tarma 08/03 3:30 p.m. Los Chankas vs Universitario Los Chankas 09/03 5:30 p.m. Cienciano vs Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega 09/03 8:30 p.m. Alianza Lima vs Melgar Alejandro Villanueva

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 5 4 1 0 6 2 4 13 2 Universitario 5 3 2 0 8 4 4 11 3 Los Chankas 5 3 2 0 8 5 3 11 4 UTC 5 3 1 1 8 5 3 10 5 Melgar 5 3 0 2 10 6 4 9 6 Cienciano 5 2 1 2 11 8 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 2 7 6 1 7 8 Comerciantes Unidos 5 2 1 2 7 7 0 7 9 Juan Pablo II 5 2 1 2 8 13 -5 7 10 Alianza Atlético 5 1 3 1 2 2 0 6 11 Sporting Cristal 5 1 2 2 7 7 0 5 12 Garcilaso 5 1 2 2 5 6 -1 5 13 Sport Boys 5 1 2 2 2 3 -1 5 14 Cajamarca 6 1 2 3 7 9 -2 5 15 ADT 5 1 2 2 3 5 -2 5 16 Cusco FC 5 1 1 3 5 6 -1 4 17 Atlético Grau 6 1 1 4 3 8 -5 4 18 CD Moquegua 5 1 1 3 3 8 -5 4

TE PUEDE INTERESAR



