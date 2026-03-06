El Torneo Apertura continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la sexta jornada, donde se medirán los clubes que comandan la Liga 1. Universitario de Deportes visitará a Los Chankas en el Monumental, pero el duelo de la fecha se protagonizará en Matute con el duelo entre Alianza Lima y Melgar, ambos con recientes eliminaciones en torneos internacionales, pero cerca de la punta del campeonato local. A continuación los duelos de esta jornada.
La jornada arrancó el viernes en el Campeones del 36 con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, que buscan salir de la zona peligrosa del descenso, por lo que los piuranos lograron ganar por la mínima. El sábado se abre otro día lleno de fútbol, desde la mañana cuando CD Moquegua reciba a Sport Huancayo.
Por otro lado, el derbi cajamarquino se vivirá en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, cuando Comerciantes Unidos reciba a UTC en Cutervo. El ‘gavilán’ querrá vencer a las ‘águilas’ para recuperar el liderato de la tabla. Por otro lados, en el Rímac serán protagonistas Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, que a partir de las 4pm jugarán.
Para animar la noche del sábado con unas buenas previas, el Cusco vivirá otro derbi cuando se enfrenten Cusco FC, que está urgido de sumar puntos para salir de la última zona de la tabla, y Deportivo Garcilaso, que buscará seguir subiendo hasta la disputa de los primeros lugares.
El domingo será tranquilo, pues solo habrán 2 partidos y se cerrará temprano la jornada. Para la hora de almuerzo ADT recibirá a Juan Pablo II en Tarma. Pero el plato fuerte del día será con el tricampeón, que volverá a una ciudad que le trae buenos recuerdos como lo es Andahuaylas. Universitario se enfrentará a Los Chankas.
El lunes estará lo verdaderamente intenso, pues el Inca Garcilaso de la Vega tendr+a al recién clasificado a la Fase de grupos de la Copa Sudamericana, frente a un Sport Boys muy cuestionado. Mientras que Matute, sentirá el fuego de un duelo de alta tensión entre Alianza Lima y Melgar, con fuerte historia reciente y donde los arequipeños querrán hacer caer a los ‘blanquiazules’ de lo más alto.
Partidos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|06/03
|FINAL
|Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
|Campeones del 36
|07/03
|11:00 a.m.
|Moquegua vs Sport Huancayo
|25 de noviembre
|07/03
|1:15 p.m.
|Comerciantes Unidos vs UTC
|Juan Maldonado Gamarra
|07/03
|3:30 p.m.
|Sporting Cristal vs A. A. Sullana
|Alberto Gallardo
|07/03
|7:00 p.m.
|Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
|Inca Garcilaso de la Vega
|08/03
|1:15 p.m.
|ADT vs Juan Pablo II
|Unión Tarma
|08/03
|3:30 p.m.
|Los Chankas vs Universitario
|Los Chankas
|09/03
|5:30 p.m.
|Cienciano vs Sport Boys
|Inca Garcilaso de la Vega
|09/03
|8:30 p.m.
|Alianza Lima vs Melgar
|Alejandro Villanueva
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:
TE PUEDE INTERESAR
- La contundente razón por la que Cienciano no quiso a Zambrano y Trauco: “Podían trastornar el grupo”
- Juan Reynoso luego de la eliminación de Melgar en la Sudamericana: “Tomamos malas decisiones”
- Todo en regla: Matías di Benedetto fue inscrito y podría debutar en Universitario ante Los Chankas
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones