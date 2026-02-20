Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 durante el Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)
El continúa su curso y este fin de semana tendremos buenos partidos durante la cuarta jornada, donde poco a poco vamos conociendo a los principales candidatos para levantar la a fin de año. Melgar se colocó en la punta junto a UTC tras la pasada fecha, mientras que Universitario de Deportes, candidato al tetracampeonato, se mantiene en la pugna.

Esta fecha 4 comenzará con el encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys, a disputarse este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. Los íntimos están obligados a ganar en casa, sobre todo por los duros cuestionamientos hacia el trabajo de Pablo Guede. Si la ‘Misilera’ da el golpe en Matute, podríamos tener novedades pospartido.

El sábado 21 de febrero tendremos varios interesantes partidos. Uno de ellos se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, donde Melgar visitará a FC Cajamarca desde la 1:00 p.m. El cuadro dirigido por Juan Reynoso espera volver a Arequipa con los tres puntos y mantenerse en la cima del campeonato con cuatro triunfos al hilo.

Instantes más tarde, desde las 4:00 p.m., Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. En lo que será el partido más importante de la jornada, rimenses y cremas protagonizarán un duelo de pronóstico reservado, donde el vencedor dará un importante golpe sobre la mesa en la chuca por el título.

La jornada dominical comenzará con el encuentro entre Los Chankas vs. Sport Huancayo, a jugarse desde la 1:15 p.m. en Andahuaylas. Posteriormente tendremos los siguientes encuentros: Atlético Grau vs. Juan Pablo II College y Cusco FC vs. Comerciantes Unidos. Por último, el lunes 23 se enfrentará CD Moquegua y Deportivo Garcilaso en el Estadio Hugo Sotil Yerén, desde las 3:00 p.m.

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
20/02 8:00 p.m.Alianza Lima vs. Sport BoysAlejandro Villanueva
21/021:00 p.m.FC Cajamarca vs. MelgarHéroes de San Ramón
21/02/024:00 p.m.Sporting Cristal vs. UniversitarioAlberto Gallardo
21/027:00 p.m.Cienciano vs. Alianza AtléticoInca Garcilaso de la Vega
22/0211:00 a.m.ADT vs. UTCUnión Tarma
22/021:15 p.m.Los Chankas vs. Sport HuancayoLos Chankas
22/023:30 p.m.Atlético Grau vs. Juan Pablo II CollegeCampeones del 36
22/026:30 p.m.Cusco FC vs. Comerciantes UnidosInca Garcilaso de la Vega
23/023:00 p.m.CF Moquegua vs. Deportivo GarcilasoHugo Sotil Yerén

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Melgar 3 3 0 0 8 1 7 9
2 UTC 3 3 0 0 6 2 4 9
3 Universitario 3 2 1 0 5 2 3 7
4 Alianza Lima 3 2 1 0 4 2 2 7
5 Garcilaso 3 1 2 0 3 2 1 5
5 Sporting Cristal 3 1 1 1 4 3 1 4
7 Los Chankas 3 1 2 0 3 2 1 5
8 Sport Huancayo 3 1 1 1 3 2 1 4
9 Comerciantes Unidos 3 1 1 1 3 3 0 4
10 Sport Boys 3 1 1 1 2 2 0 4
11 Alianza Atlético 3 1 1 1 1 1 0 4
12 Cienciano 3 1 0 2 7 5 2 3
13 ADT 3 1 0 2 1 3 -2 3
14 FC Cajamarca 3 0 2 1 4 6 -2 2
15 Cusco FC 3 0 1 2 1 3 -2 1
16 Atlético Grau 3 0 1 2 0 3 -3 1
17 Juan Pablo II 3 0 1 2 4 11 -7 1
18 CD Moquegua 3 0 0 3 2 8 -6 0

