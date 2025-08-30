Tabla de posiciones de la Liga 1 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Tabla de posiciones de la Liga 1 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

En medio de la paralización por fecha FIFA, este fin de semana se disputarán los partidos pendientes del , postergados por situaciones climáticas que impidieron el viaje hacia el interior del país. Por lo pronto, y no ven peligrar sus posiciones en la , misma situación para Sporting Cristal y Cusco FC. Conoce cuáles son los partidos pendientes y cuándo se jugarán.

Juega la Selección Peruana y desde la organización de la Liga 1 decidieron emparejar el calendario de partidos pendientes. Si bien se cumplió con la disputa de la fecha 7, aún quedaron dos choques pospuestos por temas climáticos.

Este sábado 30 de agosto arrancó el choque de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Alianza Universidad se enfrentó a Los Chankas, teniendo en el estadio Heraclio Tapia como escenario y todo se llegó a definir en los últimos minutos.

Franco Torres abrió la cuenta para la visita a los 7′ del partido; sin embargo, el segundo tiempo se tornó favorable para los locales. Joffre Escobar igualó a los 66′ y, cuando todo parecía determinar un empate en la contienda, apareció Rick Campodónico a los 96′ para el triunfo agónico que sirvió también para salir de la zona de descenso.

Partidos pendientes del Torneo Clausura:

FECHAHORAPARTIDOESTADIOCANAL
30/8FINALAlianza Universidad 2-1 Los ChankasHeraclio TapiaL1MAX
31/83:00 P.M.Atlético Grau vs. ADTCampeones del 36L1MAX

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 7 4 3 0 11 4 7 15
2 Sporting Cristal 6 4 2 0 13 2 11 14
3 Cusco FC * 5 4 1 0 7 1 6 13
4 Garcilaso 7 3 4 0 9 4 5 13
5 Alianza Lima 7 3 3 1 7 5 2 12
6 Alianza Universidad* 7 3 1 3 9 10 -1 10
7 Sport Huancayo 7 2 3 2 10 10 0 9
8 Melgar 7 2 3 2 7 8 -1 9
9 Los Chankas 6 3 0 3 9 13 -4 9
10 Cienciano 6 2 2 2 7 5 -2 8
11 Juan Pablo II* 7 1 4 2 6 8 -2 7
12 ADT 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 4 -1 6
14 Comerciantes Unidos 6 1 2 3 7 10 -3 5
15 Atlético Grau 6 1 1 4 7 11 -4 4
16 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4
17 Sport Boys 7 1 1 5 2 9 -7 4
18 UTC * 5 0 2 3 4 8 -4 2
19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 25 16 6 3 49 16 33 54
2 Alianza Lima 25 14 7 4 30 16 14 49
3 Cusco FC * 23 14 5 4 41 21 20 47
4 Sporting Cristal * 24 14 4 6 44 26 18 46
5 Garcilaso 25 11 7 7 37 23 14 40
6 Alianza Atlético * 23 12 4 7 31 20 11 40
7 Melgar 25 10 10 5 35 28 7 40
8 Sport Huancayo 25 11 6 8 33 31 2 39
9 Los Chankas 24 8 8 8 33 38 -5 32
10 Cienciano 24 7 10 7 36 30 6 31
11 ADT 24 8 7 9 29 39 -10 31
12 Atlético Grau 24 6 8 10 30 35 -5 26
13 Juan Pablo II * 24 6 7 11 26 36 -10 25
14 Sport Boys 25 6 6 13 28 37 -9 24
15 Alianza Universidad 25 5 6 14 25 43 -18 21
16 UTC * 23 5 6 12 21 42 -21 21
17 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19
18 Comerciantes Unidos 24 3 7 14 24 41 -17 16
19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

