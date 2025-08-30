En medio de la paralización por fecha FIFA, este fin de semana se disputarán los partidos pendientes del Torneo Clausura, postergados por situaciones climáticas que impidieron el viaje hacia el interior del país. Por lo pronto, Universitario y Alianza Lima no ven peligrar sus posiciones en la Liga 1, misma situación para Sporting Cristal y Cusco FC. Conoce cuáles son los partidos pendientes y cuándo se jugarán.
Juega la Selección Peruana y desde la organización de la Liga 1 decidieron emparejar el calendario de partidos pendientes. Si bien se cumplió con la disputa de la fecha 7, aún quedaron dos choques pospuestos por temas climáticos.
Este sábado 30 de agosto arrancó el choque de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Alianza Universidad se enfrentó a Los Chankas, teniendo en el estadio Heraclio Tapia como escenario y todo se llegó a definir en los últimos minutos.
Franco Torres abrió la cuenta para la visita a los 7′ del partido; sin embargo, el segundo tiempo se tornó favorable para los locales. Joffre Escobar igualó a los 66′ y, cuando todo parecía determinar un empate en la contienda, apareció Rick Campodónico a los 96′ para el triunfo agónico que sirvió también para salir de la zona de descenso.
Partidos pendientes del Torneo Clausura:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|30/8
|FINAL
|Alianza Universidad 2-1 Los Chankas
|Heraclio Tapia
|L1MAX
|31/8
|3:00 P.M.
|Atlético Grau vs. ADT
|Campeones del 36
|L1MAX
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
