Después de unos días de intensa participación peruana en certámenes internacionales, este fin de semana se disputará una jornada más del Torneo Clausura, con el clásico del fútbol peruano como plato de fondo. Universitario y Alianza Lima marcarán la pauta de los fanáticos de la Liga 1, quienes están a la expectativa no solo de lo que sucederá en el Estadio Monumental, sino también en todos los compromisos de la fecha 7.

Esta jornada arrancará el viernes 22 de agosto con el encuentro entre Ayacucho FC y Cusco FC, pactado para más 3:30 p.m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College. El elenco cusqueño es una de las sorpresas de la temporada y parte como favorito para quedarse con los tres puntos en Chongoyape. ¿El cuadro papal podrá frenarlo?

La fecha 7 continuará el sábado 23 con la vuelta a la acción de Sporting Cristal, que recibirá desde las 11:00 a.m. a UTC en el Estadio Alberto Gallardo. Este no solo será un cruce clave para los rimenses en su lucha por recuperar la punta del Clausura, sino también podría marcar el estreno oficial de Felipe Vizeu, el ‘9’ extranjero que fue presentado hace una semana y genera expectativas en el Rímac.

Este mismo día, la jornada sabatina se completará con los siguientes compromisos: Los Chankas vs. Sport Boys desde la 1:15 p.m. en Andahuaylas; Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad desde las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo; y Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo desde las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El domingo 24 tendremos más partidos claves. Desde la 1:00 p.m., Melgar visitará a ADT con la consigna de sumar una nueva victoria de la mano de Juan Reynoso, quien debutó el pasado fin de semana y los devolvió al triunfo. Luego, desde 3:15 p.m., Cienciano hará de local ante Atlético Grau en el Estado Inca Garcilaso de la Vega.

La séptima jornada del Torneo Clausura se cerrará en el Estado Monumental, donde Universitario y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano desde las 5:30 p.m. Mientras los cremas llegan después de ser eliminados de la Copa Libertadores, los íntimos lo harán motivadísimos con su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hay que tomar en cuenta que el choque entre Ayacucho FC y Binacional quedó al margen, luego de que el elenco juliaqueño haya sido retirado de la Liga 1 como mediada adoptada por la FPF. Esto, a raíz de la orden del Poder Judicial que deja sin efecto la medida cautelar que había devuelto al cuadro celeste a la máxima categoría del fútbol peruano.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio Canal ANULADO ANULADO Ayacucho FC vs. Binacional - - 22/08 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cusco FC Complejo Deportivo Juan Pablo II L1 MAX 23/08 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. UTC Alberto Gallardo L1 MAX 23/08 1:15 p.m. Los Chankas vs. Sport Boys Los Chankas L1 MAX 23/08 3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 23/08 6:00 p.m. Dep. Garcilaso vs. Sport Huancayo Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 24/08 1:00 p.m. ADT vs. Melgar Unión Tarma L1 MAX 24/08 3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 24/08 5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima Monumental GOLPERU

Descansa: Alianza Atlético

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 6 4 2 0 11 4 7 14 2 Sporting Cristal * 5 4 1 0 11 0 11 13 3 Cusco FC * 4 4 0 0 7 1 6 12 4 Garcilaso 6 3 3 0 8 3 5 12 5 Alianza Lima 6 3 2 1 7 5 2 11 6 Sport Huancayo 6 2 2 2 9 9 0 8 7 Melgar 6 2 2 2 5 6 -1 8 8 Alianza Atlético * 5 1 3 1 3 2 1 6 9 Los Chankas 4 2 0 2 6 10 -4 6 10 ADT 5 2 0 3 3 7 -4 6 11 Cienciano 5 1 2 2 6 5 1 5 12 Comerciantes Unidos 5 1 2 2 6 8 -2 5 13 Juan Pablo II * 5 1 2 2 6 8 -2 5 14 Atlético Grau 5 1 1 3 7 10 -3 4 15 Alianza Universidad 5 1 1 3 5 8 -3 4 16 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4 17 Sport Boys 6 1 1 4 1 7 -6 4 18 UTC * 4 0 1 3 2 6 -4 1 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 5 3 49 16 33 53 2 Alianza Lima 24 14 6 4 30 16 14 48 3 Cusco FC * 22 14 4 4 41 21 20 46 4 Sporting Cristal * 23 14 3 6 42 24 18 45 5 Alianza Atlético * 23 12 4 7 31 20 11 40 6 Garcilaso 24 11 6 7 36 22 14 39 7 Melgar 24 10 9 5 33 26 7 39 8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32 30 2 38 9 ADT 23 8 6 9 27 37 -10 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 10 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 23 6 8 9 30 34 -4 26 13 Sport Boys 24 6 6 12 27 35 -8 24 14 Juan Pablo II> * 23 6 6 11 26 36 -10 24 15 UTC * 22 5 5 12 19 40 -21 20 16 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19 17 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 23 39 -16 16 18 Alianza Universidad 23 3 6 14 21 41 -20 15 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

