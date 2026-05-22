El Torneo Apertura está ingresando en su etapa más decisiva y este fin de semana podríamos tener al ganador. Después de varios partidos, resultados inesperados, golazos a montones y momentos para recordar, todo podría definirse en un solo compromiso. Alianza Lima y Los Chankas, luego de un arduo recorrido, se posicionaron como los principales candidatos y ahora tendrán que demostrarlo. En la siguiente nota podrás ver todos los resultados de la fecha 16 y el movimiento de la tabla de posiciones.

El primer partido de esta fecha se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, donde el conjunto local, precisamente Juan Pablo II College, recibirá a Melgar desde las 3:00 p.m. del viernes 22 de mayo. El cuadro de Chongoyape de ubica en puestos de descenso y necesita ganar sí o sí para cerrar de la mejor manera posible este primer semestre de la temporada.

La jornada del sábado empezará muy intensa con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y el CD Moquegua, en el choque programado para las 12:45 p.m. en el Estadio 25 de Noviembre. Los cremas, que llegan de empatar sin goles con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, necesitan recuperarse en el campeonato local ya que en la fecha pasada perdieron por 1-0 ante Atlético Grau.

Este mismo sábado pero a las 8:00 p.m., Alianza Lima recibirá a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Si los íntimos ganan por cualquier marcador, no habrá más vuelta que darle: se proclamarán ganadores del Torneo Apertura y quedarán cada vez más cerca del título de la Liga 1. Sin embargo, si los andahuaylinos dan el golpe en Matute, ambos igualará con 36 puntos en todo se decidirá en la última fecha, donde los blanquiazules tendrán la ventaja en la diferencia de goles.

Por otro lado, el domingo 24 de mayo también tendrá acción Sporting Cristal. Los rimenses no están pasando por su mejor momento: en la Liga 1 cayeron por 3-1 ante FC Cajamarca en la fecha pasada y a mitad de semana perdieron por 3-1 a manos de Junior por la Copa Libertadores. En ese sentido, si quieren caer en zona de descenso, los bajopontinos están obligados a vencer a ADT en el Estadio Alberto Gallardo.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura: