Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 durante la fecha 16. (Foto: Getty Images / Los Chankas / Cienciano)
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 durante la fecha 16. (Foto: Getty Images / Los Chankas / Cienciano)

El está ingresando en su etapa más decisiva y este fin de semana podríamos tener al ganador. Después de varios partidos, resultados inesperados, golazos a montones y momentos para recordar, todo podría definirse en un solo compromiso. y , luego de un arduo recorrido, se posicionaron como los principales candidatos y ahora tendrán que demostrarlo. En la siguiente nota podrás ver todos los resultados de la fecha 16 y el movimiento de la tabla de posiciones.

El primer partido de esta fecha se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, donde el conjunto local, precisamente Juan Pablo II College, recibirá a Melgar desde las 3:00 p.m. del viernes 22 de mayo. El cuadro de Chongoyape de ubica en puestos de descenso y necesita ganar sí o sí para cerrar de la mejor manera posible este primer semestre de la temporada.

La jornada del sábado empezará muy intensa con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y el CD Moquegua, en el choque programado para las 12:45 p.m. en el Estadio 25 de Noviembre. Los cremas, que llegan de empatar sin goles con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, necesitan recuperarse en el campeonato local ya que en la fecha pasada perdieron por 1-0 ante Atlético Grau.

Este mismo sábado pero a las 8:00 p.m., Alianza Lima recibirá a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Si los íntimos ganan por cualquier marcador, no habrá más vuelta que darle: se proclamarán ganadores del Torneo Apertura y quedarán cada vez más cerca del título de la Liga 1. Sin embargo, si los andahuaylinos dan el golpe en Matute, ambos igualará con 36 puntos en todo se decidirá en la última fecha, donde los blanquiazules tendrán la ventaja en la diferencia de goles.

Por otro lado, el domingo 24 de mayo también tendrá acción Sporting Cristal. Los rimenses no están pasando por su mejor momento: en la Liga 1 cayeron por 3-1 ante FC Cajamarca en la fecha pasada y a mitad de semana perdieron por 3-1 a manos de Junior por la Copa Libertadores. En ese sentido, si quieren caer en zona de descenso, los bajopontinos están obligados a vencer a ADT en el Estadio Alberto Gallardo.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36
2 Los Chankas 15 10 3 2 23 16 7 33
3 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29
4 Universitario 15 7 4 4 22 14 8 25
5 Melgar 15 7 3 5 25 16 7 24
6 Deportivo Garcilaso 15 6 4 5 17 17 0 22
7 Cusco FC 15 6 3 6 18 23 -5 21
8 Alianza Atlético 15 5 5 5 18 14 4 20
9 ADT 15 5 5 5 20 17 3 20
10 Comerciantes Unidos 15 5 5 5 18 19 -1 20
11 CD Moquegua 15 5 2 8 17 23 -6 17
12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16
13 UTC 15 4 4 7 19 24 -5 16
14 Sport Boys 15 4 4 7 14 19 -5 16
15 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15
16 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -10 15
17 Juan Pablo II 15 4 3 8 20 35 -15 15
18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13
FechaHoraPartidoEstadio
22/053:00 p.m.Juan Pablo II vs. MelgarComplejo Deportivo Juan Pablo II College
23/0512:45 p.m.CD Moquegua vs. Universitario25 de Noviembre
23/053:00 p.m.UTC vs. Sport BoysHéroes de San Ramón
23/055:15 p.m.Cusco FC vs. Atlético GrauInca Garcilaso de la Vega
23/058:00 p.m.Alianza Lima vs. Los ChankasAlejandro Villanueva
24/0511:00 a.m.Sporting Cristal vs. ADTAlberto Gallardo
24/051:15 p.m.Sport Huancayo vs. CiencianoIPD de Huancayo
24/053:30 p.m.Alianza Atlético vs. FC Cajamarca36 de Campeones
25/053:30 p.m.Comerciantes Unidos vs. Deportivo GarcilasoJuan Maldonado Gamarra

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