Maxloren Castro es una de las jóvenes promesas en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
Maxloren Castro es una de las jóvenes promesas en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

La temporada 2026 será una dura prueba para Sporting Cristal en la búsqueda de volver a obtener un título, situación esquiva desde el año 2020. Los celestes serán comandados por Paulo Autuori y sumaron tres refuerzos internacionales. Ya con la pretemporada en marcha -con algunos amistosos a puertas cerradas disputados- se pudo conocer que ya tiene rival y escenario para su presentación ante público: la Tarde Celeste será el domingo 25 de enero ante Universidad Católica de Ecuador.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS