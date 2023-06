Sporting Cristal era consciente de que una victoria ante Cantolao sería vital para llegar con la moral a tope al encuentro ante Fluminense, rival con el que se medirá el próximo martes 27 de junio. Y es que el cuadro rimense se jugará todas sus fichas ante el ‘Tricolor’, con el objetivo de conseguir un resultado positivo que le permita avanzar a la siguiente etapa del certamen continental. Así, pues, Tiago Nunes mandó a sus mejores elementos al Segundo Torres, de Huacho, y se hizo con un gran triunfo (2-0), debutando con pie derecho en el inicio del Torneo Clausura 2023. Eso sí, el DT brasileño destacó el nivel de sus dirigidos y señaló que esperan repetir el plato en el Estadio Maracaná.

“Más allá del respeto que tenemos por nuestra camiseta, hemos encontrado una identidad. Pero como todo equipo dentro de un contexto de competencias, se tiene altos y bajos. Hemos pasado momento difícil, sacamos nuestra mejor versión”, fueron las primeras palabras del estratega celeste en rueda de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Hemos encontrado la libertad necesaria para decir las cosas uno a los otros. Como entrenador me toca escuchar a los jugadores. Las cosas están saliendo bien, pero tenemos que entender que hay mucho por delante todavía”, comentó Nunes en conferencia”.

Tiago Nunes también se mostró contento luego de ver que su plantel encontró “un ritmo de juego”. “Después de muchos partidos uno va ganando experiencia suficiente para poder competir en cualquier cancha con cualquier rival. Nos hemos adaptado bien durante el partido”, señaló.

Sobre el arbitraje y el partido ante Fluminense

El duelo entre Sporting Cristal vs. Cantolao marcó el debut del VAR en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Pese a ello, el DT brasileño resaltó la actuación del juez principal del encuentro. “He criticado el arbitraje. No me gustaría tener muchas veces que sacar el enfoque del partido para dar protagonismo a los árbitros, pero hoy, independientemente del VAR, me gustaría saludar al árbitro de hoy porque pasó desapercibido durante todo el partido. Para mí hizo un partido de Copa Libertadores”, mencionó.

Por último, Nunes aseguró que el equipo ya se enfoca en el duelo ante Fluminense, al cual catalogó como el más importante del plantel rimense en las últimas dos décadas. “He comentado con mis jugadores que es el partido más importante de los últimos 20 años porque hace 20 años que Cristal no pasa a octavos, y cuando llegué acá quería tener la oportunidad de marcar la diferencia”, concluyó.





