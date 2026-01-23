En 2016, con apenas 19 años, Tomás Andrade debutó con la camiseta de River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires. De inmediato, por su estilo de juego y parecido físico, fue bautizado como el nuevo Andrés D’Alessandro y los títulos de ‘D’Alessandrito’ comenzaron a aparecer en la prensa. Casi una década después, el argentino es uno de los jales de peso de FC Cajamarca, que apunta alto en su debut en la Liga 1. Tras salir campeón en Bolivia y estar plenamente adaptado a la altura, ‘Tomi’ confesó que estuvo a un paso de llegar al Perú con otra camiseta y no ser compañero de Hernán Barcos, quien lo llamó para dar este nuevo salto en su carrera.

Cumpliste tal vez el sueño de miles de salir de un club tan grande en Sudamérica y en el mundo, como River Plate, y tener esa oportunidad de debutar en dicho equipo. Un inicio de carrera soñado.

Sí, obviamente que primero que todo jugador sueña con ser jugador profesional, ¿no? Cada chico comienza a jugar con esa ilusión. Y yo creo que llegar a primera división es muy difícil. Algunos dicen que mantenerse es aún más, pero yo creo que primero llegar es muy difícil porque hay muchos chicos. Y aparte de eso, más difícil es llegar a River. Es un equipo enorme que, si le preguntas a la mayoría de la gente en Argentina, te va a decir que sería su sueño. Y bueno, yo pude lograrlo, pude debutar ahí. Y a partir de ese club empezar una carrera que me fue llevando por diferentes lugares.

Yo revisaba un poco esa historia también y veía a la par muchas comparaciones con Andrés D’ Alessandro. ¿Fue tanto así lo que surgió en ese momento?

Sí, sí, porque encima justo yo tiempo atrás había dicho que me gustaba su estilo de juego, que siempre lo había visto. De chico me decían que era parecido a él, entonces justo compartimos plantel en River y surgió esa comparación inmediata. Yo formé una relación con Andrés de amistad, que hasta el día de hoy seguimos teniendo contacto. Pero yo nunca me comí o nunca me dejé llevar por esa comparación. Eso nunca me pasó por la cabeza. Yo entendí que la gente se refería y todos al estilo de juego, que era parecido.

Y es cierto eso también, que cuando uno debuta y hace la carrera en un equipo tan grande, por ahí esas comparaciones son difíciles de sobrellevar, ¿no? Es como una mochila que de gratis te cargas.

Sí, pero como te digo, yo realmente nunca lo llevé por el lado de la responsabilidad. Yo siempre lo llevé por el lado del parecido futbolístico y quedó ahí. Y después cada uno hace su carrera, cada uno hace la carrera que puede, que el fútbol lo va llevando por diferentes circunstancias. Y yo hoy soy orgulloso de lo que he construido, porque yo cuando era chico mi historia era ser jugador profesional y poder vivir de esto. Y te digo sinceramente, yo soy orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora y lo que sigo consiguiendo y lo que espero poder conseguir hasta el día que deje de jugar al fútbol.

Tienes 29 años, un punto medio en la carrera de un jugador y también de madurez. Has pasado ya por muchos equipos, has pasado por distintos países, continentes. Hasta aquí, ¿Cuál ha sido el equipo o el lugar donde has sido más feliz jugando al fútbol?

Mirá, yo me sentí muy a gusto cuando estuve en Atlético Mineiro de Brasil. Me sentí muy a gusto en ese club, con la gente. Yo el primer día que jugué en ese equipo, entré y la gente ya, automáticamente después del partido, coreó mi nombre. Entonces yo con ese equipo, a pesar de que estuve un año, fui muy feliz. Siempre jugaba muy tranquilo, con mucha confianza. En ese equipo yo fui muy feliz. Después, el año pasado en Always Ready de Bolivia tuve muy buen año. Muchas veces no me tocó jugar por un tema de cupo de extranjero, que solamente se permiten cuatro, entonces muchos partidos me tocaba entrar desde el banco de suplentes. Pero tuve muy buenos momentos, pude hacer varios goles, asistencias. Fue muy buen año mío.

Tomás Andrade en la presentación de FC Cajamarca de su plantel 2026. (Foto: FC Cajamarca)

Bueno, imagino que estás plenamente adaptado a la altura. Has jugado en muchos lugares de altura ahí en Bolivia, similar a Perú. Hay que estar preparado para un campeonato que va a ser duro por los viajes, la altura, el calor. Y es un equipo que se está armando fuerte. Yo hablaba con el técnico (Carlos Silvestri) y me decía por más que recién han subido, que el objetivo no es la permanencia, sino agarrar una copa y pelear arriba.

Obviamente, creo que el año pasado el haber jugado en Bolivia ciertamente me va a ayudar, porque como bien dijiste, estuve mucho tiempo en El Alto, que es el estadio más alto. Entonces creo que es fundamental eso, ya conocer la altura, haber tenido un año de experiencia ahí. Después, como decís, también el calor. Claramente es un campeonato difícil por todo lo que hay más allá de lo que pasa dentro de la cancha. Pero bueno, y después con respecto al club. Yo creo que, mira, yo siempre que estoy en un equipo, mi deseo es ser campeón. Yo juego, creo que todos jugamos para ser campeones. Mi objetivo es ese, jugar para ser campeón en el equipo que esté. Es así. Tenemos un plantel muy bueno, un cuerpo técnico muy bueno, un muy buen grupo. Y creo que más allá de los nombres, lo importante va a ser que podamos conformar un buen grupo y demostrarlo dentro de la cancha.

Antes de tu llegada, este equipo llamó mucho la atención, por más que sea un equipo prácticamente nuevo, por el fichaje de Hernán Barcos y lo que significa para Alianza Lima y el campeonato. ¿Cómo ha sido estos primeros días de convivencia con Hernán Barcos, sabiendo que los focos del club van a estar puestos en él?

Sí, bueno, yo a Hernán no lo conocía personalmente, sí de enfrentarlo, pero no había tenido el gusto de conocerlo personalmente y hasta ahora este tiempo que compartí con él, es un fenómeno. Como todos los grandes jugadores que me tocó compartir, tiene esa humildad, esa característica en especial, que te pregonan con el ejemplo, pero que no se ponen en un nivel superior a uno, sino que hacen los mismos chistes que hace uno, que se ponen, a la hora de bromear, a la altura de todo el plantel, entonces eso es muy importante. Yo cuando recibí el llamado de Hernán para venir acá, no lo dudé un segundo porque me explicó el proyecto, su idea, el equipo que iban a conformar y decidí aceptar el desafío y poder acompañarlo en este último tramo de su carrera.

Claro, imagino que también para ti, más allá de que estuviste en Always Ready y fuiste campeón, ¿es un paso adelante en tu carrera venir a Perú? Por los jugadores que vienen del exterior, como por ejemplo este año Alzugaray y Girotti a Universitario y Alianza Lima.

Yo hace rato que tengo ganas de venir a jugar a este país, sinceramente te lo digo, hace rato que tengo ganas de jugar acá, así que ciertamente eso fue también un deseo que yo tenía y con el llamado de Hernán y el proyecto y estar en esta liga para mí fue muy motivante, porque como dices, es una liga muy buena, que hay muy buenos equipos, que económicamente está muy bien, así que para mí fue muy bueno, yo creo que sí fue un paso adelante venir para acá, estoy muy contento con la llegada a esta liga y espero poder demostrar un poco de mi fútbol y que junto con el equipo podamos hacer un buen año, un buen campeonato.

Y te sorprendió, obviamente sin entrar en detalles, pero cuando te llama Hernán, te habla del proyecto y ves también el tema de las instalaciones del club, ves el tema del sueldo comparado a otros equipos donde has estado y este es un equipo nuevo en Perú, ¿te sorprendió también un poquito la expectativa que tú tenías de venir acá y lo que de entrada te ofreció este equipo a nivel económico y deportivo?

Sí, bueno, ciertamente que la propuesta fue buena, pero yo creo que es un conjunto, yo por lo menos en esta etapa de mi vida me muevo por un conjunto de cosas, claramente la parte económica es muy importante porque nosotros vivimos de esto, pero más allá de eso, como te dije, el llamado de Hernán, que un jugador de ese nombre se interese en mí, que te llame, que te hable, que te diga que te quiere en su equipo, para mí eso es lo principal realmente. Entonces fueron muchas cosas que me motivaron a tomar la decisión de venir para acá, meterme en esta liga, hacerme conocido en este país, creo que fue una decisión correcta.

Plantel 2026 de FC Cajamarca para su debut en la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

¿Y hay algún peruano, algún amigo con el que hayas compartido, hayas jugado, que también influyó, o le preguntaste sobre la ciudad, el club, o de repente algún compatriota tuyo con el que te vas a reencontrar?

Bueno, yo soy muy amigo de Alfonso Barco. Nos conocimos en Uruguay, no compartimos equipo, pero hicimos una muy linda amistad y yo hablé mucho con él. De hecho, yo casi llego a otro equipo acá en Perú hace un mes, un mes y medio más o menos y había hablado demasiado con él sobre la Liga. Y bueno, después cuando me llegó la oportunidad acá de Cajamarca, ciertamente que le pregunté un poco cómo era la ciudad. Él me había dicho que había estado, que era bonita. Sobre el fútbol ya me había contado tiempo atrás cuando había hablado sobre la posibilidad de que me vaya a otro equipo. Y nada, todo lo que me informé fue con él.

¿Cuál fue esa opción y cómo así, por qué no se dio al final?

Sí, bueno, fue en los primeros días de diciembre o fines de noviembre, más o menos. Me llamó Jorge Espejo, que estaba trabajando en el Boys y, bueno, estaba la posibilidad concreta de llegar a Sport Boys para el 2026. Pero, bueno, después Jorge fue cesado de su cargo y, bueno, claramente no se dio la oportunidad.

Te habías informado, imagino, de lo que era Boys, que es un equipo popular aquí.

Sí, claramente, cuando estaba la posibilidad concreta me informé sobre el club, sobre cómo era y todo. Y, bueno, ahí fue que me contacté con ‘Fonchi’, pero ya le pregunté sobre el club y cómo era y todo, a pesar de que él no juega ahí, pero bueno, como peruano sabe lo que es el club.

O sea, ¿se puede decir que estaba todo listo, que solamente faltaba tu firma y al final se cayó o no estaba tan avanzado?

No, estaba bastante avanzado. Solamente faltaba ya lo que se había hablado, que esté en el papel y nada, ya estaba todo listo, sí.

Para cerrar, porque tú el año pasado estuviste en Always Ready, estuviste en Bolivia, en El Alto y viviste muy muy de cerca lo que fue este boom para Bolivia, que se metió al repechaje. ¿Cómo fue ese ambiente allá, en El Alto precisamente, con Bolivia, el pueblo, el país? ¿Cómo se movía?

Sí, bueno, Bolivia hizo un cambio. Si vos te fijás la plantilla de la selección boliviana, salvo el arquero, creo que después ningún jugador supera los 30 años. No digo que esté bien o que esté mal, pero ellos arrancaron un cambio de esa manera. Tienen muchos jóvenes que en la altura hacen sentir al rival esa localía, entonces creo que ellos intentaron de esa forma poder dar este paso adelante, que es intentar una clasificación al Mundial mediante el repechaje. Creo que va a ser difícil, tienen un partido con Surinam, no va a ser fácil, pero bueno, en el país están muy ilusionados y bueno, vamos a ver ahora en marzo qué es lo que pasa.

Y tú que has jugado en el Alto, en ese estadio, ¿Realmente es mucha diferencia para el que se adapta? Bueno, imagino que te costó también a ti, pero ¿es muy ventajoso para el que es local y es muy complicado para el que es visitante jugar en ese estadio?

Es duro, es duro, la verdad que es duro. Todos los jugadores se ahogan, el tema es que, claro, el que está más acostumbrado se recupera más rápido, pero después el estadio, el césped, para mí es el mejor de Bolivia por lejos, es hermoso y sí, obviamente que es diferente, es muy fuerte, la altura ahí se siente demasiado, pero bueno, creo que también vos tenés que demostrarlo dentro de la cancha y ya cuando la pelota rueda ya depende de cada uno.

Tomás Andrade tuvo un paso destacado por Atlético Mineiro de Brasil. (Foto: AFP)

