Tomás Costa: "Kevin Quevedo ya agarró vuelo y sabe lo que le hace bien y lo que le hacen mal" [VIDEO]

Tomás Costa habló de la relación de amistad que lo une con Kevin Quevedo y del cambio favorable que se ha producido en el delantero de Alianza Lima a raíz de los consejos del volante blanquiazul.

"No lo tomé como un trabajo pero sí como una responsabilidad porque veía que él tenía un potencial diferente a otros. Como que le costaba asumir la responsabilidad de lo bien que juega. Me intrigó mucho. Me acerque bastante a él y él a mí y logré que se suelte porque lo veía reacio a ese tipo de relaciones", contó el jugador en conferencia de prensa.

"Después se fue dando una amistad y Kevin Quevedo fue asumiendo la responsabilidad de un chico que juega muy bien, que está en Alianza Lima y que tiene un buen contrato. Que tiene que rendir como cualquier otro de los integrantes del plantel", añadió.

Tomás Costa contó que ahora se siente satisfecho de la relación que hoy tiene el delantero de Alianza Lima con sus compañeros. "No es que dejé de prestarle atención sino que él como que ya agarró vuelo. Ahora confía mucho en sus condiciones sabe las cosas que puede hacer y qué no puede hacer. Sabe las cosas que le hacen bien y le hacen mal", dijo.

"No sé si ustedes lo notaron diferente pero él está confiado en sí mismo. Muy confiado en que pueden venir cosas buenas para su carrera y ojalá así sea. Quizá una citación a la Selección Peruana un sondeo como el de Barcelona. Eso lo motiva mucho y le da la confianza de saber que si sigue haciendo las cosas bien los resultados van a llegar pronto", finalizó Tomás Costa.

