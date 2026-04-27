Bajo la atenta mirada de Jean Ferrari y el entrenador Mano Menezes, la Comisión de la Selección Peruana ha puesto sus ojos en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Esta inspección no es un trámite cualquiera; representa el inicio de una hoja de ruta diseñada para aprovechar las condiciones geográficas del país de cara a las próximas Eliminatorias al Mundial 2030. La presencia de la dupla dirigencial-técnica en el sur reafirma que la FPF busca profesionalizar la localía en escenarios de altitud.

El recinto puneño destaca no solo por su imponente ubicación a 3,817 m.s.n.m., sino también por sus características técnicas. Equipado con grass sintético y una capacidad para 30 mil espectadores, el estadio cumple con los estándares de CONMEBOL, lo que lo posiciona como una alternativa de peso frente a las sedes tradicionales como el Estadio Nacional y el Monumental, ambos de Lima. Ferrari fue enfático al señalar que “la intención es definir una estrategia clara desde ahora, evitando cualquier tipo de improvisación logística”.

Para Mano Menezes, la evaluación de nuestro escenario es crucial. Jugar en ciudades como Puno o Juliaca no responde únicamente a un deseo de descentralización, sino a una apuesta táctica para sacar ventaja sobre los rivales. El cuerpo técnico entiende que la altura puede ser un factor determinante y diferencial, siempre y cuando el escenario ofrezca las garantías de un recinto de primer nivel, algo que el estadio de la UNA parece asegurar tras el diagnóstico inicial positivo.

La logística y la anticipación son los pilares de este nuevo proceso. La delegación busca capitalizar las ventajas deportivas que ofrecen las condiciones extremas del Altiplano. Al supervisar personalmente las instalaciones, Ferrari y Menezes garantizaron que cada detalle, desde el rebote del balón en el sintético hasta el flujo de los miles de hinchas, esté alineado con las exigencias de la alta competencia internacional.

Por su parte, el respaldo institucional ha sido total. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Paulino Machaca, ha manifestado su compromiso absoluto para brindar todas las facilidades necesarias. Esta unidad entre la academia y la federación fortalece la candidatura de Puno, permitiendo que la Selección Peruana pueda acoger un partido de una cita mundialista.

Finalmente, el mensaje enviado desde el sur es de optimismo y rigor. El estadio de la UNA ha dejado de ser una simple posibilidad para convertirse en un pilar estratégico dentro del plan de la FPF. Con una infraestructura acorde y el visto bueno de la comisión técnica, la Selección Peruana se prepara para convertir la altura en su mayor aliada, transformando los 3,817 metros de Puno en su nueva fortaleza.

Este fue el primer 11 de Mano Menezes en la blanquirroja. (Foto: selección)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de unos meses cuando enfrente a Haití, en un nuevo amistoso FIFA. El encuentro está programado para el viernes 5 de junio, con horario aún por confirmarse, y tendrá lugar en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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