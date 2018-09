La fecha 4 del Torneo Clausura se jugará desde este viernes y será Alianza Lima quien rompa los fuegos al enfrentar a Unión Comercio en Moyobamba. Los íntimos llegarán motivados tras el empate, con sabor a triunfo, ante Sporting Cristal.

Universitario de Deportes cayó por 2-0 ante Cantolao y buscará dar vuelta a la página al enfrentar el domingo a la San Martín en el Monumental.

Sporting Cristal juega en casa y el domingo recibe a Deportivo Municipal. Toma nota de los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura.

TORNEO CLAUSURA: PROGRAMACIÓN FECHA 4

Viernes 21 de Setiembre



Unión Comercio vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



Sport Huancayo vs. UTC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Huancayo

Sábado 22 de Setiembre



Binacional vs. Melgar

Hora: 1 p.m.

Estadio: 25 de Noviembre



Ayacucho FC vs. Cantolao

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Sport Rosario vs. Comerciantes Unidos

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Rosas Pampas



Sport Boys vs. Real Garcilaso

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Domingo 23 de Setiembre



Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Universitario de Deportes vs. San Martín

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

