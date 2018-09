La Selección Peruana está a pocos días de jugar sus amistosos ante Chile y Estados Unidos. El Descentralizado 2018 se paralizará por la bicolor pero antes se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura con partidos programados para el miércoles y jueves.

La jornada 7 del Torneo Clausura la abrirá San Martín que se medirá ante Binacional. El miércoles a las 8 de la noche el duelo estelar lo protagonizarán Melgar y Sporting Cristal en Arequipa.

Torneo Clausura: resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 del Torneo Clausura



El jueves Comerciantes Unidos recibirá a Alianza Lima y Universitario de Deportes recibirá a Sport Huancayo en la jornada 7 del Torneo Clausura.

Torneo Clausura: programación de la fecha 7

Miércoles 3 de octubre



San Martín vs. Binacional

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



UTC vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Germán Contreras



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega



Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA

Jueves 4 de octubre



Unión Comercio vs. Ayacucho FC

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba



Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo es el señor



Cantolao vs. Sport Rosario

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau



Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

NO DEJES DE VER

Gareca defendió a Christian Cueva. (Video: Mauricio Motta)

LEE TAMBIÉN