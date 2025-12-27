La estrepitosa caída en la final ante Deportivo Moquegua no solo sepultó las ilusiones de retorno de la Universidad César Vallejo, sino que disparó una crisis interna sin precedentes. Bajo la dirección de ‘Chemo’ Del Solar, el club ha ejecutado un “borrón y cuenta nueva” inmediato, despidiendo a casi toda su columna vertebral en un movimiento que muchos califican como una represalia institucional. Esta purga masiva ocurre en el momento más crítico para los “poetas”, quienes ahora deben reconstruir un plantel desde cero mientras lidian con serios cuestionamientos financieros que amenazan su futuro en el 2026.

La lista de descartes no distingue trayectorias ni jerarquías, alcanzando a figuras que llegaron con el cartel de salvadores. Entre los nombres más pesados que no seguirán en Trujillo figuran Danilo Carando, Alexander Succar, Máximo Rabines, Adrián Ascues, Eduardo Caballero y Pedro Requena, este último considerado uno de los fichajes estelares para la fallida campaña del 2025.

El anuncio se realizó de manera directa a través de las plataformas digitales del equipo ‘Poeta’, utilizando una gráfica colectiva para despedir a los 17 elementos. “¡Gracias! Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos”, rezaba el mensaje oficial del club.

UCV anunció la salida de 17 jugadores del plantel tras perder ascenso a Liga 1. (Foto: Captura Instagram)

Esta “purga” masiva ha dividido a la opinión pública en Trujillo. Mientras un sector de la hinchada aplaude la salida de jugadores que no rindieron en los momentos decisivos de la Liga 2, otros critican la frialdad de la directiva y temen que esta desbandada responda más a una crisis financiera que a un plan estrictamente futbolístico.

Precisamente, el ambiente se ha enrarecido tras conocerse una denuncia pública sobre la situación económica de la institución. Se reporta que la Universidad César Vallejo mantiene deudas coactivas que superan los 100 mil soles ante la SUNAT, un factor que explicaría la necesidad de reducir drásticamente la masa salarial del primer equipo para el próximo año.

A pesar del caos administrativo y el despido masivo, ‘Chemo’ Del Solar ya trabaja en la reconstrucción del plantel. El club anunció que este sábado 27 de diciembre dará a conocer a su primer refuerzo para la temporada 2026, buscando calmar las aguas y demostrar que el proyecto por el ascenso sigue en pie pese a los problemas legales.

La UCV dará a conocer a sus nuevos refuerzos a partir del 27 de diciembre en adelante. (Foto: Instagram)

El reto para el comando técnico será armar un equipo competitivo desde cero, apostando probablemente por elementos más jóvenes o de menor costo operativo. La salida de experimentados como Succar y Carando deja un vacío en el ataque que Del Solar deberá cubrir con acierto si no quiere repetir los errores de una campaña 2025 que fue calificada como irregular.

Finalmente, el futuro de la UCV es una incógnita que se despejará conforme avancen las semanas y se aclare su situación con el ente recaudador. Por ahora, los 17 jugadores despedidos deberán buscar nuevos rumbos, mientras el cuadro trujillano intenta reinventarse en medio de deudas y la amargura de seguir, al menos un año más, en la segunda división.

TE PUEDE INTERESAR